In diesem Frühjahr tauchte TVNow neu ins Genre der True-Crime-Produktionen ein und feierte etwa mit "Stern Crime: Der Alptraummann" nach eigenen Angaben - offizielle Abrufzahlen liegen ja leider nicht vor - schöne Erfolge. In den kommenden Wochen stehen nun weitere Formate aus diesem Genre auf dem Programm. So geht's ab dem 13. Mai in vier Folgen um Frank Gust, der als "Rhein-Ruhr-Ripper" mit einer Mordserie in den 90ern Schlagzeilen machte. Exklusive Interviews und Tonaufnahmen von Frank Gust und weiteren Zeitzeugen wie seiner Mutter und einer Exfreundin geben Einblicke in dessen Leben. Daneben kommen auch Experten wie Kriminalpsychologe und FBI-Profiler Thomas Müller zu Wort. Auch die Zukunft Gusts wird thematisiert, denn er sitzt aktuell zwar mit lebenslänglicher Strafe in Haft, allerdings ohne nachfolgende Sicherheitsverwahrung - kommt also womöglich auf freien Fuß. Produziert wird die Doku-Reihe von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH.

Eine Woche drauf am 20. Mai stellt TVNow eine weitere Folge von "Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers" online. Darin widmen sie sich sich der Untersuchung eines realen Todesfalls – von der computertomographischen Betrachtung über die äußere und innere Leichenschau bis zur finalen Versorgung der Toten. Dieses Mal geht es u.a. um die Obduktion einer Leiche, die möglicherweise ertrunken sein soll. Am 1. Juni nimmt TVNow die ITV-Doku "Maddie McCann: Jagd auf den Verdächtigen" in sein Portfolio auf. Julie Etchingham verfolgt in der britischen Produktion die Spuren von Polizeiermittlern aus mehreren europäischen Ländern.

Und ab dem 17. Juni steht dann wieder eine deutsche Eigenproduktion von 99 pro media auf dem Programm: In "Mörderische Frauen: Töten aus Lust" widmet man sich vier Folgen lang dem Fall, der als "Horrorhaus von Höxter" Schlagzeilen machte. Angelika W. quälte darin jahrelang zusammen mit ihrem Exmann Frauen, die sie per Kontaktanzeige anlockte. Nachdem zwei ihrer Opfer starben, führte ein Zufall zur Verhaftung des Paares. Vor Gericht beschrieb Angelika W. ohne Reue 66 Foltermethoden, die sie bei ihren Opfern angewandt hatte. Die international bekannte Dr. Julia Shaw versucht in der Doku-Reihe herauszufinden, wie aus der Frau eine eiskalte Sadistin wurde und begibt sich dafür auf Spurensuche in den Kopf der Täterin.