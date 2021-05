Sat.1 gibt seinem Magazin "Akte" einen neuen Sendeplatz: Ab dem 11. Mai läuft die von Claudia von Brauchitsch moderierte Sendung nicht mehr montags, sondern immer dienstags um 22:15 Uhr. Für die "Akte" ist es eine Rückkehr auf ihren eigentlich angestammten Sendeplatz: Schon zwischen 1997 und 2004 sowie zwischen 2006 und 2018 lief die Sendung stets am späten Dienstagabend, erst nach dem Produzentenwechsel und der Neuausrichtung Anfang 2019 war man auf den Montagabend gewechselt, wo man seither auch in direkter Konkurrenz zum Magazin "Extra" an den Start geht.

Diese Konkurrenz-Situation ist allerdings nicht der Grund für den jetzigen Wechsel, denn in der Tat hatte sich die "Akte" nach einem ziemlich holprigen ersten Halbjahr 2020 dort ab Herbst vergangenen Jahres gar nicht schlecht entwickelt: Die Quoten berappelten sich zusehends, im Dezember lag man mit im Schnitt fast 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso wie im Januar sogar klar über dem Sat.1-Senderschnitt. Das Zusammenspiel mit dem vorher laufenden Factual-Formaten funktionierte offenbar.

Ende März änderte Sat.1 dann allerdings die Aufteilung seiner Abende: Die US-Serien sind seither am Donnerstag konzentriert, die Doku-Reihen wie "112 - Notruf Deutschland" oder "Lebensretter hautnah" wanderten stattdessen auf den Dienstag um montags Platz für krawalligeres Programm wie "Promis unter Palmen" zu machen. "Akte" beließ man dabei einstweilen weiter am Montag - offenbar mit dem Plan, den Nachlauf des im letzten Jahr so überaus erfolgreichen Trash-Formats zu nutzen.

Nachdem dieses nun allerdings nach dem Tod von Willi Herren vorzeitig abgebrochen werden musste, steht "Akte" plötzlich recht allein auf weiter Flur und muss montags mit den kurzfristig ersatzweise ins Programm genommenen Filmen mit überdies noch wechselnden Anfangszeiten leben - was dem Erfolg nicht gerade zuträglich ist. Daher hat man sich nun entschieden, den im weiteren Jahresverlauf ohnehin angedachten Wechsel auf den Dienstag schon recht kurzfristig am 11. Mai zu vollziehen, um den in den letzten Monaten schon erfolgreich erprobten Audience Flow wieder herzustellen. Montags gibt's am späteren Abend hingegen künftig nochmal den Spielfilm vom Sonntag zu sehen.

Mark Land, der als stellvertretender Sat.1-Senderchef während der Elternzeit von Kaspar Pflüger derzeit an der Spitze des Senders steht, erläutert: "Seit mehr als 25 Jahren steht 'akte.' für journalistische Kompetenz und investigative Recherche zu Themen, die unter die Haut gehen. Auf dem neuen Sendeplatz schärft das Magazin das Sat.1-Profil am Dienstagabend weiter und setzt unsere Factual-Strategie konsequent fort."