Im Juni steht im Ersten eine ganz besondere Ausgabe des Politik-Magazins "Panorama" an. So zeigt der Sender am 10. Juni ab 21:45 Uhr die Jubiläumsausgabe, das Format wird dann nämlich 60 Jahre alt. Die erste Ausgabe ist am 4. Juni 1961 über die Bildschirme geflimmert. Zum Jubiläum will sich Moderatorin Anja Reschke mit den Kritikern der Sendung auseinandersetzen und der Frage nachgehen, wieso es "Panorama" überhaupt gibt. Dabei blickt sie natürlich auch auf die Vergangenheit des Formats.

Angekündigt ist übrigens, dass Reschke die Jubiläumssendung "im Stil einer Polit-Late-Night" begeht - was das genau heißt, wird man wohl spätestens am 10. Juni sehen. Für Reschke selbst steht übrigens ebenfalls ein Jubiläum an, sie moderiert die Sendung inzwischen schon seit 20 Jahren. Ihren ersten Auftritt in "Panorama" hatte sie im Juni 2001, seit 2015 verantwortet sie die Sendung auch inhaltlich als Leiterin der Abteilung Innenpolitik im NDR.

"Am 4. Juni 1961 lief die erste Ausgabe des Politikmagazins ‘Panorama’. Damals war kritischer TV-Journalismus etwas Neues in Deutschland. Das Fernsehen bestand aus unterhaltsamen Tanzsendungen, seichten Heimatfilmen oder alkoholgeschwängerten Diskussionen in Werner Höfers internationalem Frühschoppen", sagt Volker Steinhoff, Redaktionsleiter von "Panorama" und bereits seit 1992 Teil der Redaktion. Heute sei der Journalismus, den die Redaktion betreibe, gefragter denn je, so Steinhoff. "In der aktuellen Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist unabhängiger und kritischer Journalismus zum wichtigsten Existenzgrund geworden. Die Demokratie braucht ein Bollwerk gegen Fakenews und Populismus."

In den vergangenen Jahren ist die "Panorama"-Familie über die klassische Magazin-Sendung hinaus gewachsen. So gibt es seit 2008 das Reportage-Format "Panorama – die Reporter", das der NDR jeden ersten Dienstag im Monat ausstrahlt. "Panorama 3" läuft seit 2012 jeden Dienstag im NDR Fernsehen und auch funk-Format "STRG_F" ist ein "Panorama"-Ableger.