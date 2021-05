Rund sechs Wochen vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft haben sich ARD und ZDF genauer in die Karten blicken lassen, wie die umfangreichen Übertragungskonzepte aussehen werden. Vorab war bei der ARD schon durchgesickert, dass der komplett zu Seven.One wechselnde Matthias Opdenhövel bereits am 13. Mai im Rahmen der Übertragung des DFB-Pokalfinals seinen Abschied bei der "Sportschau" feiert. Bezogen auf die Bundesliga-"Sportschau" am Samstag ist schon klar, dass die von Sky kommende Esther Sedlaczek ab der nächsten Saison seinen Platz einnehmen wird.





Im Free-TV teilen sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte der Spiele, im Pay-TV ist MagentaSport am Ball. Während das Sportangebot der Deutschen Telekom schon Johannes B. Kerner als Gesicht der Übertragungen präsentiert hat, teilte das ZDF am Sonntag mit, die EM aus einer 900 Quadratmeter großen Leichtbauhalle, ausgestattet mit Video-LED-Boden und -Wänden, in Mainz zu senden: Der "sportstudio-arena". ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Diese EM steht ganz im Zeichen der Pandemie. Unsere redaktionellen Planungen und Konzepte haben wir entsprechend flexibel angelegt, sodass wir sie ständig an die aktuellen Entwicklungen anpassen können - dabei hat immer die Gesundheit der beteiligten Kolleginnen und Kollegen oberste Priorität."

Neue Dachmarken-Strategie des ZDF

Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer wechseln sich im "sportstudio Live" ab. Mit der EM greift beim Mainzer Sender mit EM-Start eine neue Dachmarken-Strategie. Aus "ZDFsport" wird dann das "sportstudio". Der Name kommt fortan auch auf einer neuen Internetseite, sportstudio.de, zum Tragen. Im TV setzt das ZDF vermehrt auf Co-Kommentatoren während der Spiele. Ariane Hingst und Hanno Balitsch begleiten die Reporter des Senders: Hauptkommentatoren sind Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider. Im Mainzer TV-Studio arbeiten Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten, für Analysen ist Peter Hyballa im Einsatz. Sven Voss berichtet vom DFB-Quartier. Das ZDF wird in diesem Jahr im Free-TV das EM-Finale am 11. Juli übertragen.