Bereits vor mehr als einem Jahr hatte Sat.1 die Pläne für eine Serie mit dem Arbeitstitel "Nachricht von Mama" bestätigt (DWDL.de berichtete). Nun haben in Hamburg die Dreharbeiten für die achtteilige Serie begonnen. Produktionsfirma ist die Pyjama Pictures, also das Unternehmen, das Christian Ulmen und Carsten Kelber zusammen mit ProSiebenSat.1 im Jahr 2019 gegründet hatten. Pyjama produziert unter anderem "jerks" - und mit "Nachricht von Mama" jetzt auch ihre erste Serie für Sat.1.

Sat.1 hat nun außerdem auch verraten, wer in der neuen Serie zu sehen sein wird. Die beiden Hauptrollen übernehmen Jessica Ginkel und Golo Euler. Ginkel spielte lange Zeit an der Seite von Hendrik Duryn in der RTL-Serie "Der Lehrer". Nach ihrem Ausstieg begannen die Quoten langsam zu sinken. Als Duryn die Serie schließlich auch verließ, brachen die Zahlen endgültig ein. Zuletzt kündigte RTL an, "Der Lehrer" nicht fortzuführen. Euler war in den vergangenen Jahren vor allem in einigen Reihen der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen, so unter anderem beim "Tatort" oder dem ZDF-Format "Schwartz & Schwartz". Auch in der Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse" spielte Euler mit.

Inhaltlich geht es in "Nachricht von Mama" um die Geschichte eines jungen Witwers, dessen Frau ihm und den gemeinsamen Kindern hunderte Videonachrichten voller Humor und Lebensratschläge hinterlassen hat, um auch in der Zeit nach ihrer tödlichen Krankheit weiter Teil der Familie zu sein. Carsten Kelber, Geschäftsführer und Produzent von Pyjama Pictures GmbH, sagt: "Bei aller Dramatik erzählen wir eine lebensbejahende Familiengeschichte – ein Plädoyer für das Leben nach einem schlimmen Schicksalsschlag. Die ganz große emotionale Bandbreite an wahrhaftigen Gefühlen findet ihren Platz bei ‚Nachricht von Mama‘: Trauer, Freude, Wut und Lebenshunger prägen den Stil dieser Serie, die nach einer wahren Begebenheit entwickelt wurde."

Jana Kaun, Vice President Local Fiction Seven.One Entertainment Group, ergänzt: "Pyjama Pictures haben mit ‚jerks.‘ eine preisgekrönte Kultserie geschaffen. Bei ‚Nachricht von Mama‘ schlagen sie deutlich leisere Töne an. Wir von Sat.1 freuen uns sehr über den Drehstart dieses einzigartigen Projekts, das definitiv das Zeug zur Lieblingsserie hat." Ausführende Produzentin der Serie ist Ina-Christina Kersten, die Regie übernehmen Felix Binder und Suki Maria Roessel. Die Drehbücher stammen von Suki Maria Roessel, Sabine Leipert und Claudia Leins. Redaktionell betreut wird die Serie auf Seiten des Senders von Jana Kaun und Tina Ermuth, die Kamera verantworten Thomas Schinz und Philipp Timme.