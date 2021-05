am 04.05.2021 - 09:48 Uhr

Mit meinungsstarken Analysen hat Sandro Wagner in den vergangenen Monaten als Experte bei DAZN überzeugt. Jetzt steht fest, dass der 33-jährige Ex-Fußballprofi auch in der kommenden Saison für den Streamingdienst im Einsatz sein wird. Obwohl Wagner ab dem Sommer Trainer der U19 bei der SpVgg Unterhaching wird, soll er auch künftig als Co-Kommentator bei DAZN fungieren und darüber hinaus Analysen vor und nach den Spielen sowie während der Halbzeitpausen übernehmen.

"Die Arbeit rund um die Liveübertragungen macht mir riesig Spaß", sagt Wagner. "Der Fußball steht im Mittelpunkt und das gesamte DAZN-Team ist einfach top. Daher freue ich mich sehr darauf, neben meiner beginnenden Trainertätigkeit den Weg mit DAZN weiterzugehen." Lob bekommt Wagner von Michael Bracher, SVP Content DACH bei DAZN: "Sandro begeistert die Fußball-Fans, weil er ehrlich, eckig, kantig ist - weil er alles auf den Punkt bringt und die Sprache der Zuschauer spricht. Er hat sich bei DAZN in kürzester Zeit zum gefragtesten TV-Experten in Deutschland entwickelt. Ihn bei uns zu behalten, hatte für uns große Priorität. Wir sind stolz, Sandro weiterhin an Bord zu haben."

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Laura Wontorra ab der kommenden Saison als Moderatorin für DAZN im Einsatz sein wird. Für den Streamingdienst wird sie fortan die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie nahezu die komplette Champions League präsentieren (DWDL.de berichtete). Im Show-Bereich soll Wontorra aber auch weiterhin für die Mediengruppe RTL arbeiten.

DAZN hatte zuletzt massiv in hochkarätige Live-Rechte investiert. So wird der Dienst künftig fast alle Champions-League-Spiele übertragen und einen nicht unerheblichen Teil der Bundesliga streamen. Bei Sky verbleiben dagegen nur noch die Bundesliga-Spiele am Samstag.