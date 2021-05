© Deutsche Produktionsunion

In seiner neuen Funktion soll Senfft vornehmlich die Programmbelange, darunter auch die Entwicklung neuer Inhalte im Factual-, Comedy- und Show-Bereich, sowie. das operative Formatgeschäft verantworten. In der Vergangenheit leitete Senftt das Kreativgeschäft von Fandango. Er war erst vor wenigen Monaten zur DPU gekommen, um gemeinsam mit Schlindwein den Factual-Bereich aufzubauen.

"Ich hätte nicht erwartet, dass ich bereits nach so kurzer Zeit eine neue berufliche Heimat finden würde, die mir jetzt schon so vertraut ist", so Jan-Philip Senfft über seine Aufgabe bei der DPU. "Mit diesem starken Team an meiner Seite konnte ich mich von Anfang an frei entfalten."

Fischer kommt als Executive Producer

Neu im Team ist außerdem Oliver Fischer, der künftig als Executive Producer für die Deutsche Produktionsunion arbeiten wird. Fischer verantwortete zuletzt bei Warner unter anderem "Bares für Rares" und "First Dates" und soll nun bei der DPU den Unterhaltungsbereich führen.