Am 30. Mai und 6. Juni testet Vox zwei Mal ein neues Koch-Format für den Sonntagabend um 20:15 Uhr. Dann feiert "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach" seine Premiere. Jeweils Vier Promis verbringen darin vier Tage gemeinsam in einer "unverwechselbaren Ferienlocation", lernen sich kennen und sollen so private Einblicke bieten. Highlight des Abends ist dann jeweils das gemeinsame Abendessen.

An jedem Tag steht ein anderer "Star-Gast" mit seinem dreigängigen Lieblingsmenü im Fokus. Die anderen drei müssen dieses Wunschdinner kochen, sich organisieren und absprechen: Wer macht welchen Gang, wer kauft ein, wann wird gestartet, wer macht die Deko, was gibt es zu trinken? Der Star des Tages hat an diesem Tag frei und darf einer Beschäftigung seiner Wahl nachgehen, kommentiert aber auch das Treiben der Drei und erklärt als Initiator des Gerichtes, wie man es zubereiten sollte, was bei seinem Gericht wichtig ist und worauf man achten sollte.

Am Ende des Tages bewertet der Star-Gast jeden Gang seines Wunschmenüs. Für jeden einzelnen der drei Gänge darf er bis zu zehn Punkte vergeben. So sammelt sich jeder Promi seine Punkte für den Endstand an Tag 4 zusammen. Der Teilnehmer, der am Ende die meisten Punkte hat, darf 10.000 Euro an ein Charityprojekt seiner Wahl spenden.

Für die erste Folge haben Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht am zugesagt, in der zweiten Woche stehen dann Bastian Bielendorfer, Ekaterina Leonova, Janine Kunze und Frank Buschmann am Herd. Produziert wird das Format von ITV Studios Germany.