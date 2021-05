am 05.05.2021 - 15:38 Uhr

In den vergangenen Wochen hat das ZDF einige prominente Namen verpflichtet, darunter auch Sabine Heinrich, die beim Sender künftig eine Show mit dem Titel "Das große Deutschland-Quiz" präsentieren soll (DWDL.de berichtete). Die Show ist für den Samstagabend konzipiert und wird erstmals am 7. August ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Doch das Format feiert schon rund vier Wochen vorher seine Premiere.

Ab dem 10. Juli sendet das ZDF nämlich vier Ausgaben der Show am Samstagvorabend um 19:25 Uhr. Das ZDF bezeichnet das als "Entdeckungstour", bei der Vorabend-Version handelt es sich um eine kurze Variante der neuen Quizshow. In 45 Minuten spielen sich vier Prominente aus Nord, Süd, Ost und West quer durch Deutschland. "Im Reisegepäck befinden sich spannende Quizfragen, Spiele und Aktionen zur Geschichte Deutschlands, seinen Städten und spektakulären Landschaften, seinen Entdeckern, Erfindern und Helden", heißt es vom ZDF.

Laut dem ZDF geht es in "Das große Deutschland-Quiz" einerseits um klassisches Wissen, aber auch um "Schräges und Überraschendes". Die Fragen und ihre Antwortmöglichkeiten werden mit Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen inszeniert. Die Show, die von Bavaria Entertainment produziert wird, besteht aus einer Vorrunde (der sogenannten Rundreise) und einem Finale. Die Gewinnsumme spenden die Sieger an ein oder mehrere Projekte in Deutschland, die auf das Sendungsthema einzahlen – etwa aus den Bereichen Naturschutz, Bildung, Soziales oder Kultur.

"Ich bin selbst ein großer Quiz-Fan, und meine Vorfreude aufs Raten, spannende Fragen und auf meine Gäste ist riesig. Gemeinsam möchten wir den Menschen zuhause beste Unterhaltung präsentieren. Ich freue mich sehr, bald die Zuschauer*innen im ZDF begrüßen zu dürfen", sagte Sabine Heinrich im Februar, als das ZDF die Sendung ankündigte.