Jeder Mensch hat in einem Rechtsstaat auch das Recht auf einen Anwalt - und sei das vorgeworfene Verbrechen auch noch so schrecklich. Einer von ihnen ist der Strafverteidiger Adam Ahmed, zu dessen bekanntesten Fällen neben dem Mord an Rudolph Moshammer auch der brutale Mord an der 12-jährigen Vanessa gehört, die 2002 in ihrem Kinderzimmer im schwäbischen Gersthofen von einem 19-Jährigen mit 21 Messerstichen getötet wurde.

Wie kommt man dazu, Verbrecher zu verteidigen, wie wichtig ist die Schuldfragen, was empfindet man gegenüber Opfern und Hinterbliebenen? Fragen wie diesen widmet sich Sky Crime am 24. Juni in der neuen Eigenproduktion "Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen", die dann natürlich auch via Sky Ticket und Sky Q abrufbar ist.

Adam Ahmed gibt darin nicht nur Einblicke in seine Arbeit, beleuchtet werden soll auch das Spannungsfeld aus Rechtsstaatlichkeit und Opferschutz, Emotion und Gesetz. Auch Themen wie der Strafvollzug, Therapiemöglichkeiten und Resozialisierung, sowie die Verantwortung des Verteidigers werden thematisiert und die Sicht von Hinterbliebenen, Psychologen und Rechtsexperten veranschaulicht.

Das Sky Original wird in Dolby Atmos und 4 K von Jochen Köstler und Jan Klophaus seitens Constantin Dokumentation produziert. Regie führt Michael Giehmann, für die Kamera zeichnet Philipp Baben der Erde verantwortlich. Executive Producer seitens Sky sind Marietta Gottfried und Nico Gammella.