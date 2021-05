Vom dänischen Sender TV2 kommt die Drama-Serie "The New Nurses", deren dritte Staffel nun auch deutschen Zuschauern zugänglich gemacht wird. Der Sony Channel will die sechs frischen Episoden ab Dienstag, 13. Juli um 20:15 Uhr ins Programm nehmen. Im Anschluss an die Ausstrahlung wird jeweils die aktuelle Episode, aber auch schon die Folge der kommenden Woche, in der Mediathek zum Abruf bereit stehen.

Besetzt ist "The New Nurses" unter anderem mit Morten Hee Andersen, Jesper Groth und Molly Blixt Egelind. Inhaltlich geht es in den kommenden Episoden darum, dass die umstrittene Initiative, erstmals auch männliche Schüler in das Ausbildungsprogramm des Fredenslund-Krankenhauses aufzunehmen, in vollem Gange ist. Besonders der Chefarzt und die Oberschwester machen den neuen Schülern das Leben ziemlich schwer. Zuschauer, die nun in die Serie reinkommen möchten, können sich die ersten beiden Staffeln in der Sony-Mediathek zu Gemüte führen.

Aus Australien kommt derweil eine neue Serie, die RTL Crime anbieten wird. Der Thriller "The Secret She Keeps – Die Rivalin" feiert am 31. Mai zur besten Sendezeit seine Deutschlandpremiere. Montags um 20:15 Uhr sollen die sechs Episoden im linearen Programm des Pay-Kanals zu sehen sein. Laura Carmichael, bekannt aus "Downton Abbey", spielt die schwangere Agatha, die finanziell kaum über die Runden kommt. Meghan (dargestellt von Jessica De Gouw) verdient derweil als Influencerin richtig gutes Geld. Zudem hat sie einen prominenten Ehemann, ist mit ihrem dritten Kind schwanger. Agatha bewundert das perfekte Leben von Meghan. Sie weiß nicht, dass der Schein trügt.

Eine zufällige Begegnung im Supermarkt verändert für Agatha und Meghan schließlich alles: Sie sind beide im selben Alter, hochschwanger und für denselben Geburtstermin ausgezählt. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Zunächst sieht alles ganz danach aus. Doch schnell wird klar, dass Agatha andere Ziele verfolgt. Lingo Pictures hat die Serie 2020 in Australien umgesetzt.