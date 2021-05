Joyn hat eine neue Sendung angekündigt, in deren Mittelpunkt zahlreiche InfluencerInnen stehen. "#offline im Wald" heißt das Format, das ab dem 24. Juni zu sehen sein wird. Jeden Donnerstag und Samstag veröffentlich Joyn neue Folgen des von RedSeven Entertainment produzierten Formats. Insgesamt umfasst die Staffel sechs Folgen.

Inhaltlich geht es um sechs bekannte Social-Media-Stars, die für eine Woche im Wald leben und dort auch auf ihr Smartphone verzichten müssen. Mit dabei sind die InfluencerInnen Leon Content (1 Mio. Abonnenten bei Instagram), Selfiesandra (551.000 bei Instagram), Patrox (6,7 Mio. bei TikTok), NathalieBW (853.000 bei Instagram), Amin Elkach (614.000 bei Instagram), und Klaudia Giez (348.000 bei Instagram). Als "Camp Leiterin" hat man Dragqueen Candy Crash verpflichtet, diese war einst in der ProSieben-Show "Queen of Drags" zu sehen und eignet sich für den neuen Job vor allem deshalb, weil sie laut Joyn früher bei den Pfadfindern war, was sie zur Outdoor-Expertin mache.

Das Fehlen der Smartphones wird für die InfluencerInnen aber nicht die einzige Herausforderung sein. So müssen sie sich in verschiedenen Aufgaben beweisen, so geht’s zum Beispiel zum Bogenschießen oder Baumstamm-Klettern. Auch ihre Zelte müssen die Social-Media-Sternchen selbst aufbauen. Bei jeder Aufgabe gibt’s Abzeichen zu gewinnen. Und wer am Ende die meisten davon gesammelt hat, darf sich "Ehrenwolf" oder "Ehrenwölfin" nennen.

"InfluencerInnen gehören zu einer ganz besonderen Gattung. Kreative SelbstdarstellerInnen, die mit Online-Werbung Millionen verdienen können. Was passiert aber, wenn diese Internet-Starlets all ihren Luxus gegen Laub und Lagerfeuer eintauschen müssen und dabei eine Woche lang komplett offline im Wald leben? Das Drama ist quasi vorprogrammiert. [...] Ich verspreche Spiel, Spaß und Spannung bis zur letzten Minute", sagt Moderatorin Candy Crash.