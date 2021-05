Vor einigen Tagen präsentierten bereits ARD und ZDF ihre umfangreichen Übertragungspläne der anstehenden Fußball-Europameisterschaft. Diese soll am 11. Juni beginnen und einen Monat lang andauern. Nicht nur ARD und ZDF, die sich 41 Spiele aufteilen, werden im Fernsehen am Ball sein - auch die Telekom mischt mit. Ihr Angebot MagentaSport hält Übertragungsrechte an allen 51 Spielen - mit Johannes B. Kerner wurde im März schon ein prominentes Gesicht für die Sendungen gewonnen. Ehe der Sender am kommenden Dienstag nun genauen Einblick in die Übertragungspläne gewähren möchte, sickerte am Wochenende schon durch, wer Experte an Kerners Seite werden soll.

"Bild am Sonntag" berichtet, dass MagentaSport hierfür Michael Ballack gewonnen hat. Ballack, bekannt auch als ehemaliger "Capitano", also Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, arbeitete zwischen 2012 und 2016 bei Welt- und Europameisterschaften für den US-Kanal ESPN, zudem hatte er im deutschen Fernsehen einzelne Auftritte als Gast-Experte, etwa im Ersten, bei Sky oder RTL. Der in Görlitz geborene ehemalige Mittelfeldspieler stand selbst für Vereine wie Leverkusen, Bayern München und Chelsea auf dem Rasen.



Mit dem DFB-Team nahm er insgesamt an fünf großen Turniern teil, zwei Mal stand er dabei im Finale, ohne dieses dann jedoch zu gewinnen. Dafür wurde er vier Mal deutscher Meister und sicherte sich sechs Mal den Pokalsieg, drei Mal in Deutschland, drei Mal in England.





MagentaSport wird in diesem Sommer zehn Europameisterschafts-Spiele exklusiv zeigen, 41 weitere parallel zur Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Rahmenberichte sollen aus einem Studio in Ismaning bei München kommen - weitere Details zu den Planungen sind noch nicht durchgesickert.