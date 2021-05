Sky hat die Ausstrahlung des Dokumentarfilms "The Dissident" angekündigt. Am 5. Juli will man den Streifen bei Sky Crime ausstrahlen, dann ist er auch bei Sky Ticket und Sky Q verfügbar. Schon jetzt kann man den Film über den Sky Store kaufen. In dem zweistündigen Dokumentarfilm beschäftigt sich Regisseur Bryan Fogel ("Ikarus") mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018. Dabei beleuchtet der Oscarpreisträger auch die politischen Hintergründe der Tat.

Khashoggi wollte am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere für die bevorstehende Hochzeit mit seiner Verlobten abholen, doch er kehrte nicht wieder zurück. Der Regimekritiker und angesehene Journalist wurde Opfer eines Verbrechens, das von saudischen Geheimdienstmitarbeitern geplant und durchgeführt wurde. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman selbst will von den Plänen nichts gewusst haben.

Der Fall sorgte zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Saudi Arabien und einigen westlichen Staaten. In der Doku will Fogel mit Experten wie unter anderem Recep Kilic, dem zuständigen forensischen Ermittler, Irfan Fidan, Oberstaatsanwalt in Istanbul, und Hatice Cengiz, der Verlobten von Jamal Khashoggi, den Mord rekonstruieren und der Frage nachgehen, weshalb der Journalist sterben musste - und welche das saudische Königshaus dabei spielte.

Von Kritikern erhielt der Film, der in den USA bereits 2020 veröffentlicht wurde, überwiegend gute Kritiken. Dennoch fand sich zunächst keine Plattform, die den Film weltweit verfügbar machte. Fogel erklärte unter anderem, das hinge unter anderem auch damit zusammen, dass globale Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime Video inzwischen vor allem darauf aus seien, ihre Abo-Zahlen zu steigern. Und da macht man sich in gewissen Ländern eben keine Freunde, wenn man einen solchen Film zeigt und sich damit mit dem Mächtigen eines Landes anlegt.