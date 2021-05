Derzeit bestückt Sat.1 seine Sendeschiene zwischen 18 und 19:55 mit zwei Unterhaltungsshows: Neben dem "Buchstaben Battle" lädt von dieser Woche an auch "Rolling - Das Quiz mit der Münze" zum Miträtseln ein. In der Stunde davor laufen mit Laiendarstellern besetzte Ermittler-Serien, mit denen der Privatsender nur allzu gerne an den Glanz früherer Tage anknüpfen würde. Während die Produktion frischer Ausgaben von "K11 – Die neuen Fälle" kürzlich vorübergehend wegen Corona ruhen musste, versucht sich Sat.1 an Varianten seiner "Ruhrpottwache" – unter anderem ist ein Testlauf mit Folgen geplant, in denen Personenschützer Michael Smolik als kickboxender Polizist im Fokus steht.

Auch zwei weitere Ermittler-Serien werden fortgesetzt, wie eine Sat.1-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte. Bei einer davon handelt es sich um "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle". Sowohl Paul Richter als auch Stephan Sindera sind als Duo aus dem Sat.1-Nachmittagsformat "Auf Streife" bekannt geworden. In ihrem eigenen Format ging und geht es um emotional und psychisch herausfordernde Fälle, die den beiden Polizisten alles abverlangen. Die erste Staffel, produziert von Filmpool Entertainment, lief im April und Mai 2020 um 18 Uhr. Rund 5,9 Prozent Marktanteil fuhr die Sendung im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen ein, Hoffnung ergab sich aus der bis dato vorletzten Episode, die sogar auf über acht Prozent in der klassischen Zielgruppe kam.

Neben "Richter und Sindera" wird auch die Produktion von "Lenßen übernimmt" fortgeführt. Die neue Ermittler-Show mit Anwalt Ingo Lenßen, produziert von UFA Serial Drama, wurde im Herbst getestet – sie sicherte sich auf dem 17-Uhr-Sendeplatz recht gute Quoten. 8,3 Prozent Marktanteil erreichten die 20 Episoden in der Zielgruppe im Schnitt, vier Folgen kamen sogar auf zweistellige Ergebnisse. Über genaue Ausstrahlungstermine neuer Folgen von "Richter und Sindera", "K11 – Die neuen Fälle" und "Lenßen übernimmt" will Sat.1 "rechtzeitig" informieren, wie es heißt. Für den Sender ist somit klar: "Die Ermittler-Dokus bleiben fester Bestandteil der Sat.1-Daytime und werden stetig weiterentwickelt", sagt eine Sendersprecherin zu DWDL.de.

Zwei Formate blieben aber vorerst auf der Stecke. Keine Planung bezüglich neuer Folgen gibt es der Sendersprecherin zufolge bei "Zugriff Berlin – Team Römer ermittelt" und bei "Grünberg und Kuhnt." Letzteres Format war eine Neuauflage des langjährigen Sat.1-Erfolgs "Niedrig und Kuhnt", an der Seite von Bernie Kuhnt ermittelte neu Lara Grünberg. Eine 22 Folgen umfassende erste Staffel aus dem Hause Filmpool kam vergangenes Frühjahr auf dem 18:30-Uhr-Sendeplatz nicht über 4,6 Prozent Marktanteil hinaus. Auf diesem Slot hatte im Herbst 2020 auch "Zugriff Berlin – Team Römer ermittelt" ziemliche Probleme. Die Redseven-Entertainment-Produktion rund um den ehemaligen "Barbara Salesch"-Staatsanwalt landete im Schnitt bei nur 5,5 Prozent Marktanteil. 20 Folgen wurden umgesetzt – und dabei wird es wohl auch bleiben.