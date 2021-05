ProSieben wird in der kommenden Woche auch den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, zum Interview bitten, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die Sendung soll am Montag, den 17. Mai, zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Befragt wird Laschet dann von Linda Zervakis und Louis Klamroth. Die beiden stellen am kommenden Mittwoch auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in einer Sondersendung die Fragen. Das Interview mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatten noch Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind moderiert.

Mit Laschet, Scholz und Baerbock hat ProSieben dann alle Kanzlerkandidaten interviewt. Für die Sondersendung mit Armin Laschet ändert ProSieben seinen Programmablauf am Montagabend. Die ursprünglich für 20:15 Uhr geplante Folge von "Young Sheldon" läuft an diesem Montag erst um 21 Uhr, danach folgt eine Wiederholung. Die neue Folge der "Simpsons" zeigt ProSieben ab 22 Uhr.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "Im April hat ProSieben angekündigt, dass wir unseren Zuschauer:innen die Möglichkeit bieten wollen, alle Kanzler-Kandidat:innen der großen Parteien im Gespräch einige Monate vor der Bundestagswahl kennenlernen zu können. Jetzt kommen innerhalb von fünf Tagen die Kandidaten der Union und der SPD zu ProSieben. Damit unterstreichen wir, dass politische Interviews zu unserem Verständnis der Medienmarke ProSieben gehören. Diese drei Gespräche sind unser Auftakt in die Berichterstattung zur Bundestagswahl 2021." Produziert wird die Sondersendung von K2H in Zusammenarbeit mit Florida TV.

Noch vor der Bundestagswahl will ProSieben ja auch noch ein neues Magazin auf Sendung bringen, das künftig wöchentlich zur besten Sendezeit laufen soll. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sollen in dem Format Sachverhalte einordnen und Relevanz schaffen, wie es der Sender zuletzt erklärte. Geplant sind Einspielfilme, aber auch Gespräche mit Gästen im Studio (DWDL.de berichtete).