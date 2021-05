am 11.05.2021 - 11:58 Uhr

Besonders mit Blick auf die neue Bundesliga-Rechteperiode sei Sport1 mit dieser Studiowelt "fit für die neue Saison, um unser erweitertes Portfolio an Lizenzrechten noch schneller, noch zielführender in Bewegtbild-Formate umsetzen zu können", so Schröder weiter. Und Chefredakteur Pit Gottschalk betont: "Moderner kann kein Newsroom arbeiten, da wir aus der Redaktion heraus sofort und jederzeit live gehen können. Unsere ‚Mittendrin Studios‘ geben der Berichterstattung auf unseren TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen einen kraftvollen Schub und stärken unser Profil als sportjournalistisches Premium-Angebot, gerade im Bewegtbildbereich."

© Sport1 Das neue dreigeteilte Haupt-Studio bei Sport1 in Ismaning.

Konkret soll das neue Info-Set vor allem für "Breaking News"-Sendungen zu aktuellen Themen und das werktägliche Format "2 nach 10" eingesetzt werden. Das News-Set wiederum wird primär für die "Sport1 News" genutzt, die inzwischen ihren festen Sendeplatz montags bis freitags um 19:30 Uhr haben. Neu ist, dass die Moderatorinnen und Moderatoren auch im Sitzen durch die Sendungen führen können. Im Talk-Set mit Sitzlounge wird ab Ende Mai das "AvD Motor & Sport Magazin" mit Moderatorin Ruth Hofmann, Experte Christian Danner und ihren Gästen gesendet. Zur neuen Saison sollen hier auch weitere neue Formate produziert werden.

Bilder: Neues Studio bei Sport1

Darüber hinaus wurde für die eSports-Berichterstattung im Free- und Pay-TV ein eigenes Studio-Set kreiert, das sowohl bei Liveübertragungen als Magazin-Formaten zum Einsatz kommen soll. Das Studio verfügt über einen mittig platzierten Tisch für Kommentatoren und Experten, einen weiteren rechts davon aufgebauten Moderationstisch sowie drei Monitore, die per Splitscreen geteilt werden können. Die Live-Analysen von Spielszenen können im Studio mit Analysetool und Surface veranschaulicht werden. Hinzu kommt ein eigenes Social-Media-Studio mit Fokus auf Formate für die Social-Media-Kanäle.

Das dreigeteilte Hauptstudio ist derweil mit insgesamt sieben Monitoren ausgestattet, darunter zwei Monitore mit Touch-Funktion, um etwa Ergebnisse und Tabellen zeigen zu können. Durch verschiedene Lichtstimmungen und -farben soll die Studiolandschaft außerdem für die jeweiligen Produktionen besonders wandelbar daherkommen.