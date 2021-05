am 11.05.2021 - 12:28 Uhr

Die TV-Karriere von Ingrid und Klaus Kalinowski begann, als sie sich bereits im Ruhestand befanden - in den frühern 2000er Jahren erlangte das Ehepaar große Bekanntheit durch ihre regelmäßigen Auftritte in Stefan Raabs Late-Night-Show "TV total" bei ProSieben. Jetzt ist Ingrid Kalinowski im Alter von 84 Jahren gestorben, wie "RTL.de" berichtet.

Klaus habe sich bis zum Schluss liebevoll um seine Frau gekümmert, mit der er mehr als 60 Jahre glücklich verheiratet war. "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben", erklärte die Familie in einer Mitteilung, aus der RTL zitiert. Es sei Ingrids großer Wunsch gewesen, dass Klaus einen letzten Gruß an ihre Freunde und Fans sendet.

Nach längerer Krankheit sei seine Ehefrau am frühen Dienstagmorgen "friedlich eingeschlafen", erklärte Klaus Kalinowksi gegenüber "Bild". Dem Bericht zufolge habe die gelernte Kosmetikerin vor einem halben nach einem Sturz mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen. Die Beerdigung soll in den nächsten Tagen in Köln stattfinden.

Ingrid und Klaus hatten auch deshalb Kultstatus erreicht, weil sie sich in den bei "TV total" gezeigten Einspielern regelmäßig zankten, als sie auf ihrem heimisch Sofa zu aktuellen Themen oder dem Fernsehprogramm befragt wurden. Auch darüber hinaus waren die beiden immer mal wieder im Fernsehen zu sehen, so nahm Ingrid vor sieben Jahren in der Sat.1-Show "Hell's Kitchen" teil.

Auf Twitter erklärte ProSieben: "Gemeinsam mit Klaus hast du uns so häufig zum Lachen gebracht. Danke dafür. Jetzt trauern wir mit Klaus, deiner Familie, deinen Freunden und deinen Fans."