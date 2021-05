am 11.05.2021 - 16:37 Uhr

Nachdem die zweite Staffel der belgischen Serie "Unit 42" im Herbst bereits beim Sony Channel seine Deutschland-Premiere gefeiert hatte, gibt's die zehn neuen Folgen nun bald auch ohne Zusatz-Abo zu sehen: ZDFneo hat angekündigt, die zehn Folgen umfassende zweite Staffel am 25. Juni auszustrahlen - und zwar an einem Stück. Los geht's mit der Doppelfolge zum Staffelstart um 21:55 Uhr, die letzte Folge startet dementsprechend erst um 4:50 Uhr morgens.

Das ZDF wendet diese Taktik inzwischen häufiger an, weil man vor allem auf Zuschauer in der ZDF-Mediathek schielt. Aus rechtlichen Gründen ist eine Ausstrahlung im linearen TV allerdings Voraussetzung für die Bereitstellung in der Mediathek.

"Unit 42" begleitet die gleichnamige Abteilung einer Polizeieinheit für Cyberkriminalität in Brüssel. Zwei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel leidet Billie Vebber unter den Folgen ihrer Strafversetzung. Seit dem Rauswurf aus der Unit 42 darf sie sich nur noch mit harmlosen Fällen von Internetkriminalität herumschlagen. Dabei ist das noch ein glimpflicher Denkzettel dafür, dass sie die Staatssicherheit gefährdet hat, um ihren Freund K4os zu finden. War es das wert? Und kann Samuel Leroy wirklich auf Billies Hacker-Fähigkeiten verzichten?