am 12.05.2021 - 13:51 Uhr

Schon seit einigen Jahren arbeiten ProSiebenSat.1 und die Deutsche Bahn zusammen. Zunächst waren für Bahn-Kunden Maxdome-Inhalte in den ICE-Zügen abrufbar, im vergangenen Jahr wurde das Angebot "Maxdome onboard" sukzessive durch "Joyn Selection" ersetzt. Hier gab es einerseits die Möglichkeit, Inhalte kostenlos und ohne Registrierung zu sehen. Andererseits hatten Joyn Plus+ Kunden Zugriff auf noch mehr Inhalte - und das alles ohne eine Datenverbindung, weil die Inhalte auf den Servern im Zug gespeichert waren.

Nun werden Deutsche Bahn und Joyn ihre Zusammenarbeit allerdings beenden. Wie auf der Webseite der Bahn zu lesen ist, laufe diese Mitte des Jahres aus. Bis zum Sommer wird das Film- und Serienangebot deutlich reduziert. Schon jetzt haben Abonnenten von Joyn Plus+ keinen Zugriff mehr auf die zum Start vorhandenen Extra-Inhalte. Dennoch, so die Bahn, arbeite man "auf Hochtouren am neuen Angebot", das im Sommer starten soll.

Auf Anfrage von DWDL.de bestätigt Joyn das Ende der Zusammenarbeit mit der Bahn und erklärt, dass Joyn Selection ab dem 1. Juli nicht mehr über das ICE-Portal verfügbar sein wird. "Um stets ein abwechslungsreiches Entertainment-Angebot zu bieten, hat die Deutsche Bahn eine Ausschreibung mit entsprechenden Vergaberichtlinien herausgegeben. Bei dem diesjährigen Prozess hat sich unser Vertragspartner für einen anderen Bewerber entschieden", so eine Joyn-Sprecherin.

Wer dieser neue Bewerber ist, ist derzeit noch unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Deutsche Bahn innerhalb der kommenden Wochen über das neue Angebot informieren wird. Die DB Regio arbeitet derzeit übrigens mit Audio Now und damit der Mediengruppe RTL zusammen. Die Podcast-Plattform der Audio Alliance stellt im Rahmen einer Content-Kooperation Podcasts aus mehreren Themenbereichen im Zugportal bereit.