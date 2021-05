Sat.1 wird im Sommer eine neue Datingshow an den Start bringen, die im vergangenen Jahr im Rahmen der ProSiebenSat.1 Pitch Days entwickelt wurde. Der Titel: "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich". Geplant sind mehrere Folgen, um deren Produktion sich ITV Studios Germany kümmert. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

In der neuen Sendung geht es um acht Single-Frauen, die davon überzeugt sind, dass ihr schwuler bester Freund am besten weiß, welcher Partner zu ihnen passt. Und wie das bei vielen Datingshows so ist, spielt auch "Love Couples" in einer schönen Villa. Auf Teneriffa ziehen die Freundschafts-Duos unter ein Dach, ehe die Dates beginnen.

In jeder Folge wird eines der Duos von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende möglicherweise die große Liebe und ihrem schwulen besten Freund ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Ein genauer Ausstrahlungstermin für den Neustart steht noch nicht fest.