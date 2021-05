Zwei Wochen vor der Vergabe des Nannen Preises 2021 sind die Nominierten bekanntgegeben worden. Bei Gruner + Jahr spricht man von "so viel Vielfalt wie noch nie". Das hat vor allem damit zu tun, dass man den Wettbewerb in diesem Jahr erstmals für alle Mediengattungen und journalistischen Formate öffnete. Nominiert sind daher auch Arbeiten aus den Bereichen Social Media und Podcast oder auch crossmediale Arbeiten.

In der Kategorie "Geschichte des Jahres" können zwei Corona-Erklärer der vergangenen Monate auf eine Auszeichnung hoffen. Nominiert sind hier einmal Christian Drosten und das Team von NDR Info für das "Coronavirus Update mit Christian Drosten" sowie Mai-Thi Nguyen-Kim mit ihrem Team für ihr Video "Corona geht gerade erst los". Der dritte nominierte Beitrag in dieser Kategorie ist der "SZ"-Beitrag "Die letzten Tage von Wirecard", der in Kooperation mit dem WDR entstand.

Im Bereich "Lokal" gehen Beiträge von NDR, "Mannheimer Morgen" und "Potsdamer Neueste Nachrichten" ins Rennen um einen Nannen Preis. In der Investigation treten "Der König der Spione" ("Spiegel"), "Das sind die Männer, die Nawalny töten sollten" ("Spiegel" in Kooperation mit Bellingcat, CNN und "The Insider") sowie "Riskante Dosis - Serie über den problematischen Umgang mit Cytotec" ("Buzzfeed", BR, ARD in Kooperation mit der "SZ").

Christoph Kucklick, Leiter der Henri-Nannen-Schule und Nannen Preis-Sprecher, sagt: "Wir sind begeistert, wie gut der ‚neue‘ Nannen Preis angenommen wurde. Die Idee, den Preis für alle Mediengattungen zu öffnen und ihn stärker in die Gesellschaft zu führen, ist gut gelungen. Der Preis ist dadurch bunter und größer geworden und zeigt die ganze Vielfalt des Journalismus." Die Auszeichnung der diesjährigen PreisträgerInnen wird am 1. Juni ab 19 Uhr auf der Webseite des "Stern" übertragen. Journalist und Autor Michel Abdollahi moderiert die Verleihung gemeinsam mit der "Stern"-Chefredaktion und Mitgliedern der Preis-Jurys.

Hier alle nominierten Arbeiten im Überblick:

Kategorie "Geschichte des Jahres":

Norbert Grundei, Katharina Mahrenholtz, Korinna Hennig, Anja Martini, Sandra Ciesek, Christian Drosten, Aline König, Johanna Leuschen, "Das Coronavirus Update mit Christian Drosten", NDR Info

Lars Dittrich, Melanie Gath, Mai-Thi Ngyuen-Kim, "Corona geht gerade erst los", Mailab/funk

Christoph Giesen, Cathrin Kahlweit, Lena Kampf, Klaus Ott, Frederik Obermaier, Nicolas Richter; Katja Riedel, Jörg Schmitt, Meike Schreiber, Jan Willmroth, Nils Wischmeyer, " Die letzten Tage von Wirecard" und weitere Artikel der Serie zum Wirecard-Skandal, Süddeutsche Zeitung (ein Beitrag in Kooperation mit WDR)

Kategorie "Republik":

Literatur-Redaktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, "Literaturkritik im Deutschlandradio", Deutschlandradio

Friederike Böge, Lea Sahay, Xifan Yang, "Auslandsberichterstattung aus China", Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit

Daniel Deckers, "Berichterstattung zum Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche der Katholischen Kirche", Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kategorie "Egon Erwin Kisch-Preis":

Vanessa Vu, Khuê Phạm, "Bete für mich", Die Zeit

Xifan Yang, "Die Gesandte des Konfuzius", Die Zeit

Johannes Böhme, "Täter und Opfer", Süddeutsche Zeitung Magazin

Kategorie "Lokal":

Sebastian Manz (Radio Bremen), Reiko Pinkert (NDR), "Vorwurf des Rechtsextremismus und Mobbing bei der Bremer Feuerwehr", buten un binnen, butenunbinnen.de, bremen zwei

Stefan Proetel, "Die Geschäfte des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel", Mannheimer Morgen

Sabine Schicketanz; Mitarbeit: Henri Kramer, Thorsten Metzner, "Unter Verdacht", Potsdamer Neueste Nachrichten

Kategorie "Investigation":