Mit neuen Ausgaben der "Geissens" ist RTLzwei in diesem Jahr gut gefahren. Die zwischen Januar und März gezeigte Staffel lag deutlich über dem Senderschnitt und erzielte im Mittel mehr als 7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Seither läuft bei RTLzwei am Montagabend aber gar nichts mehr zusammen. "Dickes Deutschland" nahm man nach nur einer Ausgabe wieder aus dem Programm. Reichweiten und Marktanteile blieben hier deutlich hinter den Erwartungen zurück, wobei es sich dabei auch nur um alte Folgen handelte.

Seither setzt RTLzwei montags ab 20:15 Uhr auf "Die Bauretter". Kurioserweise sind das neue Folgen, obwohl das Format bereits vor mehr als zwei Jahren eingestellt wurde. Doch ganz offensichtlich lagen im Archiv noch einige unausgestrahlte Folgen. Der Erfolg hielt sich auch hier in Grenzen. 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war bislang das Höchste der Gefühle. In der kommenden Woche setzt man nun noch einmal auf eine alte "Bauretter"-Folge, am 24. Mai gibt’s dann schließlich die Reportage "20malSex - Neue Mythen über Lust und Liebe" zu sehen.

In Ermangelung an erfolgsversprechenden Alternativen holt der Sender Ende Mai dann wieder die "Geissens" zurück ins Programm. Ab dem 31. Mai zeigt der Sender montags alte Folgen der Dokusoap rund um die Millionärsfamilie, zum Auftakt gibt’s gleich drei Folgen am Stück. Ob das zu einer Verbesserung der Quoten-Situation führen wird, ist fraglich. Die "Geissens" waren in diesem Jahr wohl auch deshalb so erfolgreich, weil zuvor nicht monatelang alte Folgen gesendet wurden. In der Vergangenheit lagen die Wiederholungen des Formats oft unter den Werten der Erstausstrahlungen. Andererseits: Viel schlechter als "Dickes Deutschland" oder "Die Bauretter" wird es auch für alte "Geissens"-Folgen kaum laufen.