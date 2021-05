am 15.05.2021 - 18:50 Uhr

Bei der erfolgreichen Vox-Show "Die Höhle der Löwen" könnte es im Herbst einen Neuzugang geben. Darüber spekuliert zumindest die "Bild"-Zeitung. Einem Bericht zufolge soll Sarna Röser, die nach Angaben des Blattes zu den "bekanntesten Erben Deutschlands" gehört, künftig als weitere Investorin in der Gründershow zu sehen sein.

Bei der 34-Jährigen handelt es sich um die Tochter von Jürgen Röser, der gemeinsam mit seinem Bruder als Geschäftsführer des 1923 gegründeten Familienunternehmens Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH tätig ist. Sarna Röser sitzt darüber hinaus im Aufsichtsrat von Fielmann, im Beirat der Deutschen Bank und ist Bundesvorsitzende des Verbandes "Die jungen Unternehmer".

Auf DWDL.de-Nachfrage wollte Vox die Personalie am Samstag nicht bestätigen. "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht", erklärte eine Sendersprecherin. "Aktuell ist unser bekanntes Löwenrudel, bestehend aus Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel in der Frühjahrsstaffel von 'Die Höhle der Löwen' auf der Jagd nach den besten Deals. Mit diesen Investoren sind auch weitere Staffeln geplant. Alle weiteren Infos geben wir rechtzeitig bekannt."

Für den Privatsender ist das seit 2014 ausgestrahlte Format noch immer ein Quoten-Hit. Zuletzt verzeichnete die Produktion von Sony Pictures wieder mehr als 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mehr als zwei Millionen Zuschauer schalten derzeit Woche für Woche am Montagabend ein.