Constantin Television und Moovie produzieren für Netflix einen Film mit dem Titel "Der Parfumeur", das haben die Produktionsfirmen nun angekündigt. Die Dreharbeiten sind bereits vor wenigen Wochen gestartet und dauern voraussichtlich noch bis Mitte Juni dieses Jahres. Wann der Film dann bei Netflix zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar. In jedem Fall setzen Constantin und Netflix mit dem Projekt ihre Zusammenarbeit rund um das "Parfum"-Universum weiter fort.

© ZDF/Philipp Rathmer ZDF-Serie "Parfum"

Constantin beschreibt den Film als "Crime-Drama", das nach Motiven von Patrick Süskinds Bestseller "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" geplant worden sei. Ist es möglich mit einem Duft die ganze Welt zu verändern? Ist Riechen eine Gabe oder ein Fluch, ein Sinn oder eine Sucht? "Auf der getriebenen Suche nach der Essenz aller Dinge verschwimmen in dieser Geschichte schon bald alle Ebenen", heißt es in der Film-Beschreibung. "Es verweben sich zeitliche und räumliche Strukturen. Und während der Geist hellwach ist, treibt ihn die Gier nach dem Parfum weiter an den Abgrund, denn die Dunkelheit ist so nah."