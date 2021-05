© Bertelsmann Thomas Rabe

"Die Konsolidierung der französischen Märkte für Fernsehen und audiovisuelle Produktionen ist eine zwingende Notwendigkeit, damit das französische Publikum und die audiovisuelle Branche auch in Zukunft eine herausragende Rolle spielen können – gerade weil sich der internationale Wettbewerb mit rasender Geschwindigkeit verschärft", so Tavernost. Und Thomas Rabe, CEO der RTL Group, betont, die geplante Fusion demonstriere, "dass Konsolidierungsschritte in den nationalen Märkten erhebliche Werte schaffen. Als strategische Investoren werden wir langfristige Partner von Bouygues sein".