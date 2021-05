am 18.05.2021 - 11:00 Uhr

Der namensgebende Löwe wird nun sichtbar: Leonine hat sein Corporate Design überarbeitet, nachdem bereits kürzlich die Wortmarke des Unternehmensnamens zu Leonine Studios erweitert wurde. Jetzt folgt also eine neue visuelle Identität: Während der Schriftzug selbst unverändert bleibt, wird die Wortmarke mit einem aus leuchtenden Lichtpartikeln modellierten Löwenkopf erweitert.

Dieser soll den Namen, der im Englischen "löwenartig" bedeutet, visualisieren und gemeinsam mit dem Schritzug für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen, heißt es. Inszeniert wird die Marke mit dem Element Licht, das "der essenzielle und alles bestimmende Faktor bei der Kreation von bewegten Bildern ist", so die Beschreibung. Generell soll der neuen Look & Feel "Inhalte, Mut, Kraft, Souveränität und Teamplay" transportieren. Entwickelt wurde das Corporate Design von Leonine Studios gemeinsam mit der Londoner Agentur SomeOne.

Seit einiger Zeit tragen bereits die Logos der Produktionsunternehmen der Gruppe den Zusatz "A Leonine Company". Damit wolle man die Gruppenzugehörigkeit erkennbar machen, ohne die Markenidentität aufzugeben. Gleiches gilt für die Labels, deren Logos um den Zusatz "By Leonine" ergänzt werden.