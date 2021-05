© Disney

Durch den Fokus auf ein Jahrzehnte pro Ausgabe wird man sehen können, welche Entwicklung es seit den 50er Jahren gegeben hat. Damals wurden Homosexuelle in den USA oft noch überwacht und verfolgt. In den 70er Jahren entstand dann schon eine ganze Bewegung und in den 2000er Jahren waren Schwule und Lesben weitgehend akzeptiert, auch in den Medien. In der letzten Ausgabe der Reihe geht’s unter anderem aber auch um Transrechte.

Die sechs Folgen von "Pride" wurden von sieben RegiseurInnen der LGBTQ+ Community umgesetzt. Produziert wurde die Dokuserie Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina und Stacy Scripter für Vice Studios und Killer Films Christine Vachon und Sydney Foos.