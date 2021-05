Am vergangenen Montag fiel die erste Klappe für den neuesten Ableger des "SOKO"-Franchises von ZDF und ORF: Statt in Kitzbühel wird künftig in Linz ermittelt. Die Hauptrollen übernehmen dort Katharina Stemberger als Chefinspektorin Johanna "Joe" Haizinger und Daniel Gawlowski als Kriminalhauptkommissar Ben Halberg. Sie ermitteln in der oberösterreichischen Landeshauptstadt und Umgebung in zunächst 13 grenzübergreifenden Fällen.

Charakterisiert wird Johanna Haizinger als erfahrene Ermittlerin, die mit ihrer resoluten Art auch im eigenen Team häufiger aneckt, während Kollege Ben Halberg die Ermittlungen mit psychologischem Geschick vorantreibt. Als alleinerziehender Vater bringt er ab und zu auch seine Tochter Emilia (Paula Hainberger) mit ins Kommissariat. Zum deutsch-österreichisch Team des Polizeikooperationszentrums gehört zudem Kriminalhauptkommissarin und Chefin Nele Oldendorf (Anna Hausburg). Sie ist gebürtige Berlinerin, die Teamführung stellt die junge Chefin aber immer wieder vor Herausforderungen.

Kommissariats-Assistent Aleks Malenov (Damyan Andreev) wird als "gute Seele" der Soko beschrieben, dazu kommt Gerichtsmediziner Richie Vitek (Alexander Pschill), der auch immer wieder als Therapeut wider Willen herhalten muss, wenn es Reibereien im Team gibt. "Facility-Managerin" Yara Nejem (Miriam Hie) versteht sich unterdessen als heimliche Chefin der grenznahen Einheit im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien.

"SOKO Linz" wird von Gebhardt Productions (Produzent: Florian Gebhardt) als Koproduktion von ORF und ZDF produziert. Gedreht wird voraussichtlich bis 9. September 2021 in Linz und Umgebung. Die Redaktion im ZDF haben Peter Jännert und Dagmar Ungureit. Sendetermine für diese erste Staffel stehen noch nicht fest.