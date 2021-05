© Starz

"Die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, einem der führenden Telekommunikationsunternehmen in Europa, ist eine großartige Gelegenheit für Starzplay, unsere Marktsättigung zu erhöhen und noch mehr Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu unserer umfangreichen Bibliothek an Originalserien und kuratierten Inhalten zu geben", sagt Superna Kalle, Executive Vice President, International Digital Networks bei Starz.



Starzplay zeigt zahlreiche Original-Serien von Starz, die zeitgleich zum US-Start veröffentlicht werden. Aktuell gibt es etwa die dritte Staffel der Anthologie-Serie "The Girlfriend Experience" von Steven Soderbergh, die von der deutschen Filmemacherin Anja Marquardt geschrieben, inszeniert und koproduziert wurde, zu sehen, aber auch die neue Serie "Blindspotting". Auch "It's A Sin", "Killing Eve" und "The Stand" sowie Spielfilme gehören zum Portfolio.

Seit dem Start von Starzplay vor drei Jahren hat das Unternehmen seine Expansion kontinuierlich vorangetrieben. Inzwischen ist der Streamingdienst in mehr als 50 Ländern verfügbar. Die Präsenz erstreckt sich über Europa, Kanada, Indien, Indonesien, Japan und Lateinamerika.