Nachdem NBC angekündigt hat, ab kommender Saison den Mittwochabend komplett mit dem von Dick Wolf produzierte "Chicago"-Franchise zu bespielen und donnerstags die drei "Law & Order"-Serien von Dick Wolf hintereinander zu setzen, lässt sich dank CBS nun auch der komplette Dienstagabend einzig und allein mit Dick-Wolf-Produktionen verbringen. Ab dem Herbst laufen dort nämlich "FBI", "FBI: International" und "FBI: Most Wanted" direkt hintereinander weg, der neueste Ableger erhält also den Mittelplatz zwischen den beiden schon etablierten Serien.

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die noch immer meistgesehene Serie des US-Network-Fernsehens "NCIS" zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht mehr Dienstags zu sehen sein wird, sondern stattdessen auf Montagabend verschoben wird. Dort soll sie idealerweise ein bisschen auf die weiterhin zuvor laufenden Comedys ausstrahlen, vor allem aber den danach platzierten Ableger "NCIS: Hawaii" anschieben, der mit der Besonderheit aufwartet, dass es erstmals in der Geschichte des Franchises mit einer Frau als Hauptfigur aufwartet. Und auch die dritte neue Drama-Serie kommt aus dem Bereich: Procedural-Franchises. Hier ist es die Wiederbelebung der vor sechs Jahren eingestellten Serie "CSI: Vegas" - mit mehreren Darstellern von einst aber auch einem neuen Team. Zu sehen gibt's das am Mittwochabend.

Nach Experimenten ist CBS also beim Blick auf die Drama-Serien nicht mehr zumute, alles fügt sich in die Krimi-Procedural-Ecke ein. Schließlich gibt's auch noch "SWAT", "Magnum", "Blue Bloods", "Bull", "NCIS: Los Angeles", "The Equalizer" und "Seal Team" im Programm - wobei letzteres nur noch für wenige Folgen im CBS-Programm sein wird, ehe es dann nur noch beim Streaming-Dienst Paramount+ laufen wird, wohin man "Evil" ebenfalls komplett verschiebt. Für die Mid-Season hat CBS mit "Good Sam" zwar noch eine etwas anders gelagerte Serie über eine Ärztin im Programm, aber generell dürften größere programmliche Experimente künftig nur noch beim hauseigenen Streaming-Dienst stattfinden.

Während die anderen Networks ihr Comedy-Angebot zusammengeschrumpft haben, füllt CBS aber auch in der neuen Saison immerhin noch drei ganze Stunden mit Comedys. Aus der letzten Saison haben sich "United States of Al" und "B Positiv" für eine zweite Staffel empfohlen, neu hinzu kommt mit "Ghosts" eine neue Produktion über eine altes Landgut, das zum B&B umgebaut werden soll als sich herausstellt, dass dort Geister aus allen möglichen Jahrhunderten hausen. Für die Mid-Season hat man mit "Smallwood" zudem noch eine Multicamera-Sitcom über den Profi-Bowler Tom Smallwood in der Hinterhand.

Während andere Networks inzwischen erhebliche Flächen in der Primetime mit non-fiktionaler Unterhaltung füllen, setzt CBS im Herbst erneut weitestgehend auf fiktionale Serien, auch wenn der Reality-Anteil ausgebautt wird - allerdings erstmal nur von einer auf zwei Stunden mit den Reality-Formaten "Survivor" (das nach über einjähriger Corona-Pause zurückkehrt) und "Tough as Nails". Im Lauf der Season dürfte hier aber noch mehr nachkommen, schon angekündigt ist das neue Format "Come dance with me". Darin laden junge Tanztalente ein Familienmitglied, das sie in ihren Träumen unterstützt hat, aber selbst mit Tanzen nichts am Hut hat, zum Training für einen gemeinsamen großen Auftritt ein.

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 The Neighborhood FBI Survivor Young Sheldon SWAT The Equalizer 20:30 Bob ♥ Abishola United States of Al 21:00 NCIS FBI: International Tough as Nails Ghosts Magnum P.I. NCIS: Los Angeles 21:30 B Positive 22:00 NCIS: Hawaii FBI: Most Wanted

CSI: Vegas Bull Blue Bloods Seal Team

Die neuen Comedy-Serien

Ghosts: Samantha und Jay, eine freiberufliche Journalistin und ein aufstrebender Koch, lassen in der Single-Camer-Comedy ihre bisherige Karriere hinter sich und beschließen, ein heruntergekommenes Landgut, das sie geerbt haben, in ein Bed & Breakfast umzubauen. Dann stellen sie allerdings fest, dass es nicht so unbewohnt ist, wie es zunächst schien - dort hausen nämlich die Geister zahlreicher verstorbener Bewohner aus allen möglichen Jahrhunderten. Die werden ihrerseits aufgeschreckt, weil Samantha die erste lebende Person ist, die sie sehen und hören kann.

Smallwood: Die Comedy basiert auf dem Leben des Profi-Bowlers Tom Smallwood, in der Serie dargestellt von Pete Holmes. Der Ehemann und Vater aus dem Mittleren Westen der USA verliert seinen Fließband-Job und entscheidet sich, für seine Familie zu sorgen, in dem er seinem Traum folgt und sein Hobby zum Beruf macht.

Die neuen Drama-Serien

CSI: Vegas: Sechs Jahre nach der Einstellung belebt CBS nun also den Klassiker "CSI" wieder - kurioserweise unter dem Titel "CSI: Vegas", der in Deutschland nach einiger Zeit ohnehin schon verwendet worden war. William Petersen, Jorja Fox und Wallace Langham kehren in ihren Rollen als Gil Grissom, Sara Sidle and David Hodges zurück. Die alten Recken werden zu Hilfe geholt, als das Crime Lab vor einer existentiellen Bedrohung steht, durch die Tausende von schon verurteilten Mördern wieder auf freien Fuß setzen könnten. Gemeinsam mit dem neuen Ermittlerteam unter der Leitung von Maxine Roby (Paula Newsome) setzen sie für ihre Arbeit natürlich wieder auf neueste forensische Techniken.

FBI: International: "FBI" bekommt nach "Most Wanted" mit "International nun den zweiten Ableger, der dem FBI International Fly Team folgt. Von ihrem Hauptquartier in Prag aus reisen diese um die Welt, um Bedrohungen gegen amerikanische Bürger aufzspüren und zu bekämpfen. Besondere Herausforderung: Da sie auf fremdem Boden keine Waffen tragen dürfen, müssen sie sich auf Intelligenz, schnelles Denken und pure Muskelkraft verlassen.

Good Sam: Im Mittelpunkt steht Dr. Sam Griffith (Sophia Bush), eine begabte Herzchirurgin, die in ihrer neuen Führungsrolle als Chefärztin der Chirurgie brilliert, nachdem ihr renommierter Chef ins Koma gefallen ist. Als der mehrere Monate später wieder aufwacht, besteht er allerdings darauf, seine Aufgaben wieder zu übernehmen - also erhält sie die Aufgabe, ihn bei der diffizielen Arbeit mit dem Skalpell zu beaufsichtigen. Bei diesem schwierigen Verhältnis der beiden sollte eines nicht unerwähnt bleiben: Es handelt sich um ihren Vater der Sams herausragendes Talent nie wirklich anerkannt hat.

NCIS: Hawaii: (Eigenschreibweise neuerdings: NCIS: Hawai'i) Nach der Einstellung des Ablegers in New Orleans gibt's Nachschub aus Hawaii, wo das Team am NCIS-Stützpunkt Pearl Harbor erstmals auch von einer Frau geführt wird: Special Agent Jane Tennant, gespielt von Vanessa Lachey. Sie hat sich im männerdominierten System mit einer Mischung aus Selbstvertrauen und Strategie an die Spitze gekämpft und muss - bei Frauen gehört das offenbar noch immer ausdrücklich dazu - nun ihre Pflichten gegenüber Land und Familie in Einklang bringen.