am 19.05.2021 - 16:41 Uhr

Zwölf Jahre lang arbeitete Jens Mittnacht für den Konzern in Unterföhring, zunächst als Director Central Strategy, ehe er in die Vermarktung wechselte. Zuletzt war er als COO bei Seven.One Media tätig. Nach Mittnachts Abschied befinden sich neben dem Vorsitzenden Thomas Wagner auch noch Andreas Kösling, Guido Modenbach und Georg Nitzl in der Geschäftsführung des Vermarkters.