Als Experte machte Sandro Wagner schon in den vergangenen Monaten eine gute Figur. Nun steht fest, dass der ehemalige Nationalspieler auch bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft mit dabei sein wird - für das ZDF. Wie der Mainzer Sender am Donnerstag bestätigte, soll Wagner bei ausgewählten Spielen auch als Co-Kommentator zum Einsatz kommen.

"Wir werden in unseren Live-Übertragungen von der UEFA Euro 2020 verstärkt mit Co-Kommentatoren agieren. Sandro Wagner besticht mit seiner brillanten Analyse des Spielgeschehens", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zu DWDL.de. Und auch Sandro Wagner zeigt sich zufrieden: "Bei dieser EM im ZDF als Experte dabei zu sein, ist eine großartige Sache für mich. Ich freue mich total, gleich zum Auftakt das Topspiel Frankreich gegen Deutschland begleiten zu dürfen."

Tatsächlich wird Wagner am 15. Juni ab 21:00 Uhr an der Seite von Live-Reporter Béla Réthy das Vorrundenspiel der Nationalmannschaft gegen den amtierenden Weltmeister für den Mainzer Sender kommentieren - Aufmerksamkeit ist dem 33-Jährigen damit vor dem Hintergrund von geschätzt mehr als 20 Millionen Zuschauern wohl sicher. Am Tag zuvor gibt Wagner im ZDF bereits seine Experten-Einschätzung für das anstehende Spiel aus dem EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Schon im vergangenen Jahr hatte Wagner das Champions-League-Finale im ZDF als Experte begleitet - und dabei eine so gute Figur gemacht, dass er daraufhin vom Streamingdienst DAZN unter Vertrag genommen wurde. Das ZDF wiederum verpflichtete den langjährigen DAZN-Experten und ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker, der auch bei der diesjährigen Europameisterschaft zum Einsatz kommen wird.