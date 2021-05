am 20.05.2021 - 10:56 Uhr

Anita Schneider, langjährige Geschäftsführerin und Produzentin der Olga Film, wechselt zum Juli 2021 an neue Wirkungsstätte. Die studierte Betriebswirtschafterin ist aktuell und seit Januar 2020 bei der DZ Bank AG als Medienkundenberaterin für nationale und internationale Filmfinanzierung verantwortlich. Ab Juli nun kümmert sie sich als Head of Production um den kompletten Herstellungsbereich bei der Wiedemann & Berg Film GmbH und bei W&B Television GmbH. Sie berichtet dann direkt an Max Wiedemann.

Dieser sagt: "Wir kennen Anita Schneider schon lange und schätzen sie fachlich wie menschlich gleichermaßen. Anita ist ein große Teamplayerin, besitzt eine ausgezeichnete Expertise und Erfahrung in allen Bereichen der Produktion und hat in ihrer Vergangenheit schon viele herausragende Projekte realisiert." Schneider selbst attestiert ihrem kommenden Arbeitgeber eine "breit aufgestellte Erfahrung in der Realisierung von hochwertigen Kino- und TV-Filmen".

Vor Schneiders Zeit bei der Olga Film, die 2009 begann und rund zehn Jahre andauerte, war sie unter anderem schon in der Herstellungsleitung bei ProSiebenSat.1 Media tätig und gründete mit Christian Becker und der Constantin Film die Rat Pack Filmproduktion in München und 2002 die Westside Filmproduktion in Krefeld. Dort war sie jeweils auch für die Finanzierung von Kino- und Fernsehfilmen verantwortlich.