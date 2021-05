Nun ist es also offiziell: Sky Sport News wird künftig wieder allein Sky-Abonnenten vorbehalten bleiben. Am Freitag bestätigte Sky einen entsprechenden "Clap"-Bericht von vor 14 Tagen. Auch als der Sport-Nachrichtensender am 1. Dezember 2011 auf Sendung ging, war er nur für Sky-Abonennten freigeschaltet, zum 5. Geburtstag entschied sich Sky dann allerdings, den Sender künftig frei empfangbar zu machen, um so eine größere Zuschauerschaft anzusprechen und mehr Geld durch Werbung einzunehmen. Der große Durchbruch blieb Sky Sport News aus Quotensicht allerdings stets verwehrt. Zwar gab es durchaus nennenswerte Netto-Reichweiten, die Zuschauer blieben allerdings meist nicht lange dran, was dazu führte, dass der Marktanteil zuletzt bei 0,1 Prozent beim Gesamtpublikum stagnierte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über 0,2 Prozent hinaus kam.

Etwas mehr als viereinhalb Jahre später erfolgt nun also Ende Juli die Rolle rückwärts - pünktlich zum Beginn der neuen Sport-Saison, bevor sich also die 2. Bundesliga aus der Sommerpause zurückmeldet und die Olympischen Sommerspiele in Tokyo beginnen. Man muss übrigens nicht unbedingt das Sport-Paket abonniert haben, um Sky Sport News sehen zu können, der Sender ist Teil des Entertainment-Pakets, das die Grundlage für alle Sky-Abos bildet. Auch Abonnenten von Sky Ticket werden weiterhin Zugriff auf den Sender haben.

Durch den Wechsel zurück ins Pay-TV wird es möglich, die Live-Rechte des Senders auch auf Sky Sport News zu nutzen. So soll es künftig also Live-Fenster von laufenden Übertragungen der anderen Sport-Sender geben. Das war im Free-TV aufgrund fehlender Rechte nicht möglich - und ist zugleich eine sehr kostengünstige Variante, das Programm mit ohnehin schon existierenden Inhalten zu füllen. Laut Sky soll der Sender so stärker als "Orientierungshilfe für Abonnenten des Sport-Pakets" positioniert werden, insbesondere an den Wochenenden, wenn viel Live-Sport im Programm ist. Das Rolling-News-Prinzip, sowie Einordnung und Analyse in eigenen Formaten und Shows sollen aber auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Berichtet werde somit auch in Zukunft auch über Sportarten, die ansonsten nicht im Sky-Programm vertreten sind.

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen."