Lange haben Fans darauf gewartet – in den vergangenen Tagen wurde dann ein erster Trailer der "Friends Reunion", dem von HBO Max beauftragten TV-Special zur populären Sitcom, veröffentlicht. Beim amerikanischen Streamingdienst steht die Reunion ab dem 27. Mai zum Abruf zur Verfügung. Geklärt ist nun auch die Frage, wo die Produktion in Deutschland und Österreich beheimatet sein wird. Die Sky-Gruppe teilte am Wochenende mit, dass man sich die Rechte für alle Sky-Märkte in Europa gesichert habe. Sky Deutschland wird die "Friends Reunion" damit ebenfalls ab dem 27. Mai im Programm haben. Zunächst läuft das Special über den Sky Q-Receiver, am Samstag, 29. Mai, um 20:15 Uhr dann auch linear bei Sky One.

Bei dem Format handelt es sich nicht um eine klassische Fortsetzung der einstigen Serie. Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow) und Joey (Matt LeBlanc) stehen für das Special zwar wieder gemeinsam vor der Kamera, plaudern aber eher über vergangene Zeiten und erfüllen zusammen die ein oder andere Aufgabe.

Aufgezeichnet wurde das Special in den Warner-Studios in Burbank, also dort, wo auch die Serie einst umgesetzt wurde. Ben Winston arbeitete als Regisseur und ausführender Produzent. Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane, die alle früher schon für "Friends" arbeiteten, sind hinter den Kulissen ebenfalls an Bord. "Friends" lief ab 1994 zehn Staffeln lang bei NBC. Die alten Folgen der Sitcom sind in Deutschland derzeit im linearen Programm von TNT Comedy beheimatet, zudem stehen die Episoden bei Netflix zum Abruf zur Verfügung.