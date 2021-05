am 25.05.2021 - 12:43 Uhr

Nachdem Sky und DAZN in den vergangenen drei Jahren mit Blick auf den Gastro-Bereich kooperiert und den Betreibern von Bars und Restaurants ein gemeinsames Angebot unterbreitet haben, geht der Sport-Streamingdienst jetzt eigene Wege. "DAZN for Business" nennt sich die eigenständige Business-Lösung, die einhergeht mit dem Erwerb der neuen und vor allem umfassenderen Rechte-Pakete in der Bundesliga und Champions League.

Das Produkt umfasst die DAZN-TV-Box, die mit dem Internet verbunden und per HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden muss. Auf der Box ist eine entsprechende App, über die auf das auf die Gastronomie zugeschnittene Sport-Portfolio von DAZN zugegriffen werden kann. Sofern verschiedene Live-Sport-Events parallel gezeigt werden sollen, müssen mehrere DAZN-TV-Boxen an die Fernseher angeschlossen werden.

Mit Blick auf den Preis setzt DAZN, anders als Sky, auf ein leicht verständliches Modell. Neben einmalig 60 Euro für die Box verlangt DAZN von allen Gastronomen 250 Euro pro Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Die Größe, Lage oder die Anzahl der TV-Geräte spielen bei dem Preis keine Rolle. Durch eine Kooperation mit der Deutschen Telekom will DAZN künftig auch weitere Sportinhalte über eine mit MagentaSport geschlossene Partnerschaft in das Business-Angebot integrieren.

"Zusammen Sport zu schauen vermittelt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl, das wir alle hoffentlich bald wieder erleben können", so Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH. "Mit DAZN For Business bringen wir unsere innovative Streaming-Technologie auch in die Gastronomie, sodass alle Inhaber von Kneipen, Bars oder Restaurants ihren Gästen den besten Live-Sport zu sehr fairen Konditionen anbieten können."