Nur etwas mehr als eine Woche liegt die Ankündigung zurück, dass ProSieben-Chef Daniel Rosemann künftig auch die Führung von Sat.1 übernimmt. Nun ist klar, dass er nicht alleine kommen wird, um den seit Jahren schwächelnden Privatsender wieder auf Kurs zu bringen. Er setze auf sein "vertrautes Team", heißt es nun aus Unterföhring.

Konkret bedeutet das, dass Hannes Hiller in seiner Funktion als Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment die Programmentwicklung für ProSieben und Sat.1 übernehmen wird und damit für Produzentinnen und Produzenten "der erste Ansprechpartner für alle neuen Entertainment-Programmideen in der Primetime" wird.

"Der Erfolg eines Senders ist immer das Ergebnis von Teamwork", so Daniel Rosemann. "Zwei große Marken wie ProSieben und Sat.1 kann man nicht allein führen. Ich vertraue auf die Expertise und die Leidenschaft des ProSieben-Teams, auf dass wir gemeinsam ein neues Sat.1 mit alter Stärke bauen. Dafür brauchen wir etwas Zeit und diese einzigartige Lust, besonderes Fernsehen zu machen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe mit meinem vertrauten Team."

Auch weiterhin reine Sat.1-Teams

Mark Land bleibt unterdessen, wie bereits angekündigt, stellvertretender Sat.1-Chef und soll neben der Daytime auch den Vorabend verantworten. Ohnehin ist offenbar nicht geplant, sämtliche Zuständigkeiten unter einen Hut zu bringen. So sollen die Executive Producer für die Primetime in den Bereichen Show, Reality und Comedy weiterhin in einem reinen Sat.1-Team arbeiten und direkt an Daniel Rosemann berichten.

Schon vor einer Woche hatte Rosemann erklärt, Sat.1 bis zum 40. Sendergeburtstag in drei Jahren zu alter Stärke führen zu wollen. Wolfgang Link, Vorstandsmitglied von ProSiebenSat.1 und CEO der Seven.One Entertainment Group, erhofft sich mit dem Wechsel an der Senderspitze zugleich die "notwendigen Impulse für einen Neuanfang" bei Sat.1.