Die Macherinnen und Macher der im Rahmen von "Joko & Klaas Live" ausgestrahlten Stücke "Männerwelten" und "A Short Story of Moria" erhalten die nächste renommierte Ehrung: Den Nannen-Preis. Dieser wird von "Stern" und Gruner + Jahr gestiftet und seit 2005 vergeben, um herausragende journalistische Arbeiten zu ehren - ursprünglich aus dem Print-Bereich, nach einer Reform wurde er in diesem Jahr für sämtliche Mediengattungen geöffnet. Während in den regulären Kategorien eine Jury entscheidet, liegt die Vergabe des Sonderpreises in der Hand der "Stern"-Chefredaktion. Die erklärt, dass man mit dem Preis "das aufklärerische Engagement" der Preisträgerinnen und Preisträger sowie "ihr erweitertes Verständnis von Journalismus" würdigen wolle.

Sophie Passmann wird für Idee, Konzept und Moderation der "Männerwelten" geehrt. Inszeniert wie ein Rundgang durch eine Kunstausstellung berichten Frauen darin über ihre Erfahrungen mit alltäglichen sexuellen Übergriffen unterschiedlichster Art. Neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden zudem auch Thomas Schmitt, Arne Kreuzfeldt, Claudia Schölzel und Thomas Martiens von der Produktionsfirma Florida TV ausgezeichnet, die das Stück "A Short Story of Moria" erarbeitet haben, in dem der afghanische Flüchtling Milad Ebrahimi einen unverstellten, persönlichen Blick auf die Situation der Flüchtlinge auf der Ägäis-Insel Lesbos wirft.

"Stern"-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier und ihr Kollege Florian Gless erklären gemeinsam: "Joko, Klaas und ihr Team haben die Grenzen des Journalismus ausgetestet, ausgedehnt. Und dabei viele Fragen aufgeworfen: Wie muss Journalismus heute sein, damit er möglichst viele Menschen erreicht und berührt – insbesondere in Zielgruppen, die den klassischen Journalismus nicht mehr regelmäßig wahrnehmen? Wieviel Event ist notwendig? Wieviel inszenierte Dramaturgie und Emotionalisierung sind zulässig – ohne dass Zweifel an der Echtheit und Verlässlichkeit des Gezeigten entstehen? Wir verstehen unter modernem Journalismus durchaus auch die Verbindung von Aufklärung und Engagement. Den Sonderpreis verleihen wir in diesem Jahr an Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Sophie Passmann sowie das Team beider Sendungen für ihr Verdienst, zu unbequemen Themen bundesweit Debatten ausgelöst zu haben, die unsere Gesellschaft voranbringen."

Die Verleihung in den fünf Kategorien "Geschichte des Jahres", "Republik", "Lokal", "Investigation" und "Egon Erwin Kisch-Preis" sowie des Sonderpreises wird am 1. Juni ab 19:00 Uhr live auf stern.de/nannenpreis übertragen, Michel Abdollahi moderiert die Verleihung gemeinsam mit der "Stern"-Chefredaktion und Mitgliedern der Preis-Jurys. Mit dabei sind unter anderen Dunja Hayali, Richard David Precht und Ulrich Wickert.