am 27.05.2021 - 14:00 Uhr

Während die Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli läut, verzichtet die ARD in diesem Jahr auf Erstausstrahlungen seiner Quiz-Sendungen am Vorabend, auch wenn das ZDF mit den Übertragungen an der Reihe oder spielfrei ist. Die letzte aktuelle Folge von "Wer weiß denn sowas?" ist für den 11. Juni angekündigt, danach wird man für vier Wochen nochmal alte Folgen aus dem Jahr 2019 wiederholen.

Einen Tag nach dem EM-Finale meldet sich am 12. Juli dann "Gefragt - Gejagt" aus der Pause zurück und übernimmt den 18-Uhr-Sendeplatz im Ersten. Die neuen Folgen mit Alexander Bommes und den Jägern Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Manuel Hobiger, Klaus Otto Nagorsnik und Thomas Kinne werden seit Ende April in Hamburg produziert.

Die letzte Staffel von "Gefragt - Gejagt" war aus Quotensicht mit über 15 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und im Schnitt rund 2,6 Millionen Zuschauern - etwa 200.000 mehr als bei der vorherigen Staffel. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Gefragt - Gejagt" mit 8,3 Prozent über dem Senderschnitt des Ersten. "Wer weiß denn sowas?", mit dem sich die Jäger den Vorabend-Sendeplatz teilen, erreicht allerdings noch mehr Zuschauer und auch höhere Marktanteile. In dieser Saison schalteten bislang im Schnitt 3,6 Millionen Zuschauer ein, was über 17 Prozent Marktanteil entsprach.