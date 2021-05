Der SWR wird seine seit vielen Jahren laufende "Pierre M. Krause Show" schon bald einstellen. Am 6. Juni wird die 616. und letzte Ausgabe der Late-Night im Programm des Senders laufen. Einen entsprechenden Berichten von "TV Wunschliste" hat der SWR gegenüber DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte Pierre M. Krause selbst das Ende seiner Sendung in den sozialen Netzwerken angekündigt.

"Nach 616 Ausgaben endet die ‘Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight’ im Juni und macht den Weg frei für eine neue Sendung, an der die Redaktion gemeinsam mit dem Comedian und Entertainer arbeitet", heißt es vom Sender gegenüber DWDL.de. Demnach soll die neue Show vor allem den digitalen Format-Kosmos um Pierre M. Krause ergänzen. Neben der "Pierre M. Krause Show" ist der Moderator hier etwa noch mit seiner "Kurzstrecke" sowie der Reihe "Krause kommt" unterwegs. Von diesen beiden neuen Formaten kündigt der SWR gegenüber DWDL.de neue Ausgaben an.

Über die neue Sendung von Pierre M. Krause gibt es derweil noch keine Informationen. "Nach der kreativen Sommerpause kommt Pierre M. Krause im Herbst mit seiner neuen Show zurück ins Programm", heißt es vom SWR lediglich. Unklar ist demnach auch, wie es mit Constantin Zöller weiter geht - der war zuletzt Sidekick neben Krause. Darüber hinaus arbeitet Zöller aber auch als Radiomoderator.

In jedem Fall endet im Juni eine Ära: Die "Pierre M. Krause Show" war die älteste Late-Night im deutschen Fernsehen. 2003 startete sie noch als "SWR3 Ring frei!", moderiert vom damaligen SWR3-Musikchef Matthias Holtmann. Zwei Jahre später übernahm dann Pierre M. Krause die Moderation, 2007 wurde die Show in "SWR3 latenight" unbenannt. Erst seit 2016 trägt das Format den heutigen Titel. Trotz der langen Laufzeit blieb die "Pierre M. Krause Show" in der Nische und so einem großen Publikum verwehrt.

Auch der Sendeplatz der "Pierre M. Krause Show" wechselte immer wieder. In der Anfangszeit war die Sendung nach Mitternacht zu sehen. Vor einigen Jahren folgte dann der Wechsel auf den Dienstagabend, seit dem vergangenen Herbst lief die Show am Sonntagabend. Die Folgen gab es in den vergangenen Monaten immer schon vier Tage vor der TV-Ausstrahlung online zu sehen. Ein Sendeplatz im Ersten, und so die Chance auf ein deutlich größeres Publikum, blieb Krause stets verwehrt.