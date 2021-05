"Die Läusemutter" ist eine der ersten Serien gewesen, die exklusiv bei Joyn zu sehen gewesen sind, das war 2019. Weil man so vom Stoff der Serie überzeugt war, produzierten Joyn und Sat.1 aber direkt zwei Staffeln - und genau diese zweite Staffel wird nun bald im Premium-Bereich des Streamingdienstes verfügbar gemacht. Ab dem 10. Juni sind zehn neue Folgen verfügbar.

In der zweiten Staffel von "Die Läusemutter" beginnt nach den Sommerferien das neue Schuljahr. Direktor Anton P. Immelmann hat zwar große Pläne, möchte aber keine unbequemen Entscheidungen treffen – zum Leidwesen der überforderten LehrerInnen und nervtötenden Helikopter-Eltern. Zudem stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: Wie sehr dürfen sich Eltern engagieren? Was geht zu weit? Und wie tolerant ist unsere Gesellschaft?

Eine dritte Staffel der von Bing Film produzierten Serie wird es aber wohl eher nicht geben. Schuld daran ist vor allem die schlechte Performance bei der TV-Premiere: Bei Sat.1 waren die Quoten so schlecht, dass die Serie nach nur zwei Wochen aus dem Programm flog. Danach schob man die restlichen Folgen zu Sixx ab. Wann die zweite Staffel im Free-TV zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar.

Darüber hinaus hat Joyn jetzt auch die zweite Staffel von "Darkness - Schatten der Vergangenheit" angekündigt. Die neuen Folgen sind ab dem 17. Juni im Premium-Bereich zu sehen. In der Serie taucht die führende Profilerin Louise Bergstein in die dunklen Begierden und die Psychologie der potenziellen Verdächtigen rund um einen Mordfall ein. Als Louise sich auf einen neuen Mordfall einlässt, entdeckt sie schnell ein klares Muster in den ungelösten Morden an drei jungen Männern, die innerhalb weniger Monate getötet wurden. Bald stellt sich heraus, dass sie einen blinden Fleck hat, der ihr Urteilsvermögen und ihre Analyse des Falles trübt: Louise hat möglicherweise eine persönliche Verbindung zu dem Mörder, der intelligenter ist, als sie zu ahnen wagte.