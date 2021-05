Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass "Gefragt - Gejagt" sich am 12. Juli mit neuen Folgen im Vorabendprogramm des Ersten zurückmelden wird - später als man das in den letzten Jahren gewohnt war. Vor zwei Jahren ging's noch Mitte Juni los, im letzten Jahr sogar bereits Mitte Mai. Damals sprang man früher als geplant ein, weil "Wer weiß denn sowas?" coronabedingt zunächst nicht ohne Publikum weiterproduziert werden konnte.

Dass die neue Staffel diesmal erst Mitte Juli startet, hängt unterdessen mit der Fußball-Europameisterschaft zusammen, die am Tag zuvor endet. Während der EM wird Das Erste am Vorabend nur Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?" zeigen. Generell hatte Das Erste im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass auch alte Quiz-Folgen am Vorabend ähnliche Reichweiten erzielen können wie Erstausstrahlungen - hier spart man sich also für vier Wochen die Produktionskosten.

Nun gab Das Erste zudem bekannt, dass es nicht nur später los geht, sondern dass es auch weniger neue Folgen zu sehen gibt: Nur 60 Episoden wurden diesmal beauftragt. Zum Vergleich: Die letzte Staffel war mit 112 Folgen fast doppelt so lang, auch die Staffeln zuvor umfassten mit Ausnahme der ersten zwischen 90 und 100 Folgen. Ein Sprecher des Ersten nennt "programmplanerische Gründe" für die Verkürzung. Der spätere Starttermin ergibt sich wie erwähnt durch die EM, schon im Oktober soll dann zudem "Wer weiß denn sowas?" zurückkehren, verbunden mit einer "XXL"-Show im Hauptabendprogramm.

Im Schnitt erreichte die letzte Staffel von "Gefragt - Gejagt" 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Spitze waren gar bis zu 3,7 Millionen Zuschauer mit dabei. Damit war es für "Gefragt - Gejagt" die bislang erfolgreichste Staffel - "Wer weiß denn sowas?" beschert dem Ersten am Vorabend aber sogar noch mehr Zuschauer. Das liegt nicht nur daran, dass die Jäger in erster Linie in den wärmeren Monaten im Einsatz sind, auch die Marktanteile fallen bei "Wer weiß denn sowas?" noch etwas höher aus.

Im Jahr 2022 steht dann übrigens bereits der zehnte Geburtstag von "Gefragt - Gejagt" an. Die erste Folge lief am 8. Juli 2012, damals noch im NDR Fernsehen und mit prominenten Kandidaten. Der Sprung ins Erste gelang dann im Jahr 2015. Das 10-jährige Jubiläum werde man "in besonderer Weise" feiern. Mehr Details dazu sind noch nicht bekannt. Nun stehen aber ohnehin erstmal die 60 neuen Folgen in der bekannten Besetzung an: Das Team der Jäger besteht unverändert aus Besserwisser Sebastian Klussmann, Quizgott Sebastian Jacoby, Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik, Quizvulkan Manuel Hobiger und Quizdoktor Thomas Kinne. Moderieren wird Alexander Bommes.