am 31.05.2021 - 09:00 Uhr

Claudia Obert möchte in den sozialen Netzwerken jetzt richtig durchstarten und holt sich dafür nun Unterstützung von Experten: Im neuen Joyn-Format "Die Obert Connection" trifft sie in sechs Folgen auf sechs - noch nicht namentlich benannte - Social-Media-Stars aus unterschiedlichen Bereichen, die mit Obert ihre Tipps und Tricks teilen und ihr Spezialgebiet erklären. Das reicht von Beauty und TikTok bis zu Erotik und Fitness. Claudia Obert soll ihrerseits aus dem Show- und Mode-Business berichten.

Claudia Obert: "Social Media ist in aller Munde schon eine Wissenschaft für sich. Ich werde immer für meine Captions bei Instagram gelobt. Doch ich bin mit meinem Instagram-Account mit 142.000 Follower*innen nicht zufrieden. Ich bin erpicht darauf, dass er professioneller wird. Ich möchte lernen, wie die Influencer*innen ihre Inhalte produzieren, wie sie kreativ arbeiten und insbesondere bin ich an ihrem Handwerk interessiert. Ich weiß nicht, wie man diese Filmchen für YouTube schneidet, so supergute Fotos für Instagram macht oder wie man Videos für TikTok dreht."

Die sechs 20-minütigen Folgen sind generell im kostenfreien Bereich von Joyn abrufbar, ab dem 15. Juli werden jede Woche zwei Episoden veröffentlicht. Zahlenden Kunden von Joyn Plus+ stehen ab diesem Zeitpunkt bereits alle sechs Folgen zur Verfügung. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.