Sechs neue Folgen der deutschen Netflix-Serie "Biohackers" werden ab dem 9. Juli weltweit zur Verfügung stehen. Das Startdatum der zweiten Staffel der Produktion teilte der Streamingdienst am Montag mit. Weiterhin mit dabei ist Studentin Mia, gespielt von Luna Wedler, die aktuell auch in ihre Rolle als Sophie Scholl in einem Social-Media-Projekt von SWR und BR für Schlagzeilen sorgt. Mia kommt Monate nach ihrer Entführung zu sich, ohne jegliche Erinnerung an die Geschehnisse zu haben – und sie fragt sich: Was ist passiert?

Sie findet eine mysteriöse Nachricht, die sie sich selbst hinterlassen hat und realisiert, dass ihr Leben in akuter Gefahr ist, wenn sie nicht schnell dem Geheimnis ihres Verschwindens auf die Spur kommt. Jessica Schwarz, Benno Fürmann, Caro Cult, Adrian Julius Tillmann, Jing Xiang sind in weiteren Rollen zu sehen. Thomas Kretschmann stößt neu zum Cast hinzu.



"Biohackers" ist eine Produktion von Claussen+Putz Filmproduktion, Jakob Claussen und Uli Putz sind entsprechend ausführende Produzenten neben Christian Ditter und Jake Coburn. Ditter, der auch Showrunner, Regisseur und Autor ist, sagt: "Die zweite Staffel 'Biohackers' wird sehr rasant und bietet einen ernsteren, erwachseneren Look. Wir sind sehr glücklich, dass Staffel 1 beim Publikum so toll ankam und wir jetzt die Chance haben, die offenen Fragen zu beantworten. Unser Ziel ist es, mit Staffel 2 zu überraschen. Gleich zu Beginn, aber auch in jeder Folge." Mystery werde in den neuen Folgen groß geschrieben. Neben Dittert schrieben auch Miriam Rechel und Tanja Bubbel einzelne Episoden.

Jakob Claussen sprach derweil von einem Herzensprojekt und ergänzte: "Die Produktion war herausfordernd, aber hat riesigen Spaß gemacht. Wir freuen uns über den wahnsinnig tollen Cast und darüber, dass wir mit Thomas Kretschmann auch einen echten Hollywood-Star gewinnen konnten." Gedreht wurde in München und Freiburg.