Einen neuen Comedy-Sendeplatz am späten Dienstagabend wird ZDFneo zu etablieren versuchen. Die Comedy-Serie "Deadlines" macht dabei den Anfang. Sie läuft ab dem 13. Juli 2021 immer dienstags um 23:15 Uhr und somit im Anschluss an die gefragten Wiederholungen diverser ZDF-Krimireihen. Von "Deadlines" werden insgesamt acht Episoden gezeigt, sodass sich die Geschichte also über vier Wochen erstreckt. Das ist auch der grundlegende Plan. Laut ZDFneo soll etwa alle vier Wochen eine neue Comedy-Serie starten.

Nach dem Staffelfinale von "Deadlines" etwa plant ZDFneo mit gleich zwei Staffeln der Produktion "Andere Eltern" am späten Dienstagabend, zudem sind in diesem Jahr die ZDFneo-Produktionen "The Drag and Us" sowie die zweite Staffel der in Berlin spielenden Sitcom "Nichts Festes" vorgesehen. Alle Serien laufen natürlich nicht nur linear, sondern auch in der ZDFmediathek. Schon jetzt seien zudem für Frühjahr 2022 neue Comedy-Formate für den Sendeplatz am Dienstag geplant, heißt es.

"Deadlines" kommt von Johannes Boss, der als Autor (gemeinsam mit Nora Gantenbrink) und Creator arbeitet. Über die Produktion von Turbokultur sagt Boss: "Mit 'Deadlines' hatten wir die große Chance, vier mehrdimensionale Frauenfiguren zu erzählen, die edgy sein dürfen, laut und divers, die nerven und roh sein dürfen. Die aber auch die Chance bieten, eine tiefgehende Backstory zu entwickeln, die uns für viele Staffeln tragen kann."

Die Schreibarbeit mit Nora Gantenbrink sei ein riesiger Spaß gewesen, "weil wir sehr früh ein intuitives gemeinsames Verständnis für die Figuren entwickelt haben und teilweise gar nicht wussten, wer welchen Absatz geschrieben hatte." Jasmin Shakeri, Llewellyn Reichman, Salka Weber, Sarah Bauerett und Christoph Gawenda sind unter anderem vor der Kamera zu sehen. Barbara Ott führte Regie.