Zum 1. Juni 2021 tritt Mona Lehmann den neu geschaffenen Posten des Head of Social Media & Online bei Filmpool Entertainment an und steuert als solche dann neben den Corporate-Accounts auch die Entwicklung der einzelnen Format-Präsenzen in den sozialen Netzwerken. Sie kommt von der Kieler Werbeagentur KSK Media, wo sie als Social-Media-Managerin gearbeitet hat. Zuvor war sie im Marketing- und Sales-Bereich etwa für den Kamerahersteller Raytrix, den Softwarevertrieb Dampsoft oder Hansemed tätig, begonnen hatte sie ihre Karriere 2003 aber in der Medienbrach, wo sie 2003 Casting- und Developmentredakteurin bei Timm TV und KaRo Team war.

Bei Filmpool berichtet sie direkt an COO Felix Wesseler. Der begrüßt sie mit den Worten: "Wir freuen uns, dass wir mit Mona Lehmann eine Social Media-Expertin mit einem exzellenten Gespür für Trends und die Dynamik der verschiedenen Plattformen für uns gewinnen konnten. Das und nicht zuletzt ihre jahrelange Erfahrung in der Fernsehbranche machen sie zur idealen Besetzung für diese komplexe Aufgabe."