"The Masked Singer" ist rund um die Welt der erfoglreichste Show-Neustart der letzten Jahre - kein Wunder also, dass seither eine ganze Reihe an Masken-Rateshows auf den Markt geworfen wurden. Statt immer nur Sänger in aufwendigen Kostüme zu stecken, versuchte sich Fox Ende vergangenen Jahres auch erstmals daran, das ganze aufs Tanz-Genre zu erweitern: "The Masked Dancer" war geboren.

Das Konzept ähnelt dem von "The Masked Singer": Maskierte Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen treten im Tanz-Duell gegeneinander an und werden im Laufe der Staffel demaskiert. Weil die Tänzer während ihrer Performance nicht zu hören sind, braucht es fürs Ratespiel allerdings erheblich detailliertere Hinweise, zudem sagen die maskierten Stars in jeder Show ein Wort mit ihrer eigenen Stimme, um die Raterei nicht aussichtslos zu machen.

Auch wenn in den USA die Quoten von "The Masked Dancer" nicht an die von "The Masked Singer" heranreichten und im Lauf der Staffel rückläufig waren, startete am vergangenen Wochenende nun bei ITV auch eine britische Adaption und erreichte auf Anhieb dort über drei Millionen Zuschauer und mit über 24 Prozent Marktanteil die Marktführung. Ein gutes Argument, um es auch mal in Deutschland zu versuchen? Wenn es nach Endemol Shine Germany geht, dann schon: Die Produktionsfirma, die hierzulande auch "The Masked Singer" produziert, hat jedenfalls einen Lizenzvertrag mit der koreanischen Firma MBC abgeschlossen und sich die Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert.

Fabian Tobias, Geschäftsführer Endemol Shine Germany: "Gemeinsam mit ProSieben und unserem großartigen Team haben wir „The Masked Singer“ bereits erfolgreich beim deutschsprachigen Publikum etabliert. „The Masked Dancer“ hat letzten Samstag über 3 Millionen Briten begeistert und auf Anhieb die Marktführerschaft erreicht. Wir freuen uns daher sehr, nun auch diesen Show-Hit in unser Format-Portfolio aufzunehmen und im deutschsprachigen Markt anbieten zu können."

Einen Sender als Abnehmer gibt es bislang augenscheinlich noch nicht. Im Frühjahr im Nachgang der US-Staffel auf "The Masked Singer" angesprochen, äußerte sich ProSieben noch eher zurückhaltend und gewohnt kryptisch. Das Statement in ganzer Länge damals: "ProSieben beobachtet alles, was gut ist."