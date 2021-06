Durch die Corona-Pandemie brachen 2020 bekanntlich nicht nur die Werbeeinnahmen der TV-Sender ein, viele Shows mussten fortan auch ohne Publikum im Studio produziert werden. Während das bei einigen Formaten überhaupt kein Problem war und zum Teil sogar dazu führte, dass die Sendungen besser, etwa "Markus Lanz" und die anderen Talkshows, oder zumindest nicht schlechter, beispielsweise "Denn sie wissen nicht, was passiert", wurden, waren sich doch alle Branchenteilnehmer einig, dass das Publikum grundsätzlich so schnell wie möglich zurückkehren soll.

Und nun ist es bald soweit, die Zeit der leeren Publikumsränge gehört schon bald der Vergangenheit an. So wird es am kommenden Freitag im Rahmen von "Let’s Dance" erstmals wieder Publikum vor Ort im Studio geben, das hat ein Sprecher der MMC Studios Köln gegenüber DWDL.de bestätigt. Bereits am vergangenen Freitag lief ja schon das Finale der jüngsten Staffel der von Seapoint produzierten Tanzshow, in der kommenden Ausgabe treten aber noch einmal die Profi-Tänzer an, um zu zeigen, was sie können.

Maskenpflicht gilt auch am Sitzplatz

Wie vor der Pandemie wird es in den TV-Studios aber auch jetzt noch nicht sofort aussehen. Bei "Let’s Dance" am Freitag sollen erst einmal rund 150 Menschen im Saal zugelassen werden. Darüber hinaus gelten strenge Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen. So werden die Menschen im Studio in einem Schachbrettmuster platziert und müssen auch auf ihren Stühlen eine Maske tragen. Außerdem müssen alle Gäste am gleichen Tag einen Corona-Schnelltest gemacht haben und das Ergebnis vorzeigen - hier ist man bei der MMC sogar noch etwas strenger als es die gesetzlichen Vorgaben vorschreiben. Laut RTL ist es auch mit einem vollständigen Impfschutz oder einem schriftlichen Genesungsnachweis möglich, vor Ort an der Show teilzunehmen.

"Das Publikum ist elementarer Bestandteil von TV-Shows. Wir freuen uns über die Möglichkeit, ab sofort wieder mit Zuschauern im Studio arbeiten zu können. Wir unterstützen die Produzenten gerne dabei und stellen sicher, dass alle Vorschriften vor Ort eingehalten werden", sagt Nicolas Roden, Director Sales & Production der MMC Studios Köln, im Gespräch mit DWDL.de. Roden bestätigt auch, dass weitere Shows-Aufzeichnungen in diesen Tagen bereits mit Studiopublikum durchgeführt werden - die Liveshow von "Let’s Dance" wird dann aber die erste sein, bei der man das Publikum auch wieder sehen kann.

Einige Produzenten sind noch zurückhaltend

Und auch bei den nobeo studios in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) könnte das Publikum schon sehr bald wieder zurückkehren. Schon seit dem vergangenen Freitag wären Produktionen mit maximal 250 Personen erlaubt - und sinkt die Inzidenz noch ein wenig weiter, wären es demnächst wohl wieder bis zu 500. "Natürlich sind wir auch in Gesprächen mit den Produzenten", sagt René Steinbusch, Leiter Operatives Geschäft und Personal, gegenüber DWDL.de. Diese seien aber noch zögerlich, vor allem wegen der Maskenpflicht am Sitzplatz, so Steinbusch.

Noch gebe es keine Entscheidung eines Produzenten, das Publikum zurückzuholen, doch auch bei der nobeo ist man optimistisch, "schon bald" wieder vor Publikum zu produzieren. "Bei nobeo sind wir auf die Rückkehr des Publikums vorbereitet und freuen uns, bald auch wieder Zuschauer*innen hier auf dem Gelände begrüßen zu dürfen", sagt Steinbusch. Im Zweifel kann es ganz schnell gehen: Die Produzenten müssen nur grünes Licht geben und dann muss eben auch noch das Publikum organisiert werden. "Uns ist die Abstimmung mit den Produzenten auch wichtig, da ja auch ein entsprechendes Wege- und Flächenkonzept erstellt werden muss. Da ist es wichtig, dass wir mit einbezogen werden, um die vorhandenen Flächen optimal nutzen zu können", so Steinbusch.

Dass grundsätzlich aber überhaupt wieder die Möglichkeit besteht, vor Ort mit Zuschauern zu produzieren, ist ein wichtiger Schritt. Sowohl für Studiobetreiber, Produzenten und Sender, aber auch für Dritte wie etwa die Ticketing-Dienstleister und Warm-Upper, die in den vergangenen Monaten ebenfalls unter der Situation gelitten haben. Dass sich die Corona-Situation in den zurückliegenden Wochen in ganz Deutschland spürbar entspannt hat, wird man in jedem Fall schon bald auch wieder im Fernsehen sehen können.