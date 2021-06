RTL hat unter dem Titel "Reich & herzlich – Ein Millionär geht undercover" ein neues Format angekündigt, das am Mittwoch, den 30. Juni, um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Vorerst handelt es sich dabei um einen Piloten. Wenn der erfolgreich läuft, ist eine Fortsetzung möglich. Wie der Titel schon erahnen lässt, geht es dabei um einen Millionär, der sich für zwei Wochen unter das einfache Volk mischt. Der Millionär ist in diesem Fall Saygin Yalcin. Der ging 2009 nach Dubai und wurde mit der Gründung und dem Verkauf verschiedener Unternehmen reich. Auch in den sozialen Netzwerken hat Yalcin eine große Reichweite.

In der neuen RTL-Sendung wird er nun für zwei Wochen zu einem ehrenamtlichen Mitarbeiter. Getarnt als Gebrauchtwarenhändler Can engagiert sich Yalcin bei von ihm ausgewählten Organisationen und ehrenamtlichen Einrichtungen und trifft dort nach Angaben von RTL auf "selbstlose Helfer und bewegende menschliche Schicksale". In der Sendung will der Millionär "Deutschlands Alltagshelden sichtbar machen und ihnen etwas für ihren Einsatz zurückgeben".

Später kehrt Yalcin nochmal zu den verschiedenen Personen und Organisationen zurück und enthüllt seine wahre Identität. Das alles erinnert schon sehr an ein anderes Format, das zwischen 2013 und 2015 mit drei Staffeln ebenfalls bei RTL zu sehen gewesen ist. Auch bei "Secret Millionaire" ging es um reiche Personen, die sich undercover begeben, um so ärmere Menschen kennenzulernen und ihnen im Anschluss zu helfen. Das Format damals lief am Sonntagvorabend und wurde nach der dritten Staffel wegen rückläufiger Quoten nicht mehr fortgesetzt. Nun eben das Comeback unter einem anderen Titel und zur Primetime. Produziert wird "Reich & herzlich – Ein Millionär geht undercover" von Banijay Productions Germany.